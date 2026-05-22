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Acabou a guerra com a Rede Expressos: Flixbus vai ter acesso ao terminal de Sete Rios

Agência Lusa , MCC
Há 51 min
Autocarro elétrico FlixBus (foto: divulgação)
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Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa determinou em março "a concessão imediata de acesso ao Terminal Rodoviário de Sete Rios"

O Terminal de Sete Rios, em Lisboa, gerido pela Rede Expressos, comunicou à Flixbus os horários disponíveis para a sua operação, autorizando-os apesar de apresentar “uma capacidade operativa limitada”.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira à Lusa, o Terminal de Sete Rios diz que comunicou os 'slots' disponíveis para a operação, atendendo à capacidade e às condições de segurança do terminal.

Na mesma comunicação feita à Flixbus, o Terminal de Sete Rios identificou ainda os horários solicitados pela empresa alemã que podem ser acomodados.

No documento, é referido que o terminal “apresenta uma capacidade operativa limitada e funciona em condições de exploração particularmente exigentes”, tanto pela intensidade de utilização diária, como pela circulação rodoviária na zona envolvente.

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Temas: Rede Expressos FlixBus Terminal de Sete Rios

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