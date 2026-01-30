Rede Aga Khan ajuda vítimas das cheias em Moçambique

Há 19 min

Segundo os últimos dados oficiais, cerca de 700 mil pessoas foram afetadas, estando registadas mais de 130 vítimas mortais e mais de 300 mil desalojados

Mais de 20 toneladas de material, incluindo alimentos, roupa e outros bens essenciais, foram recolhidos pela Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, o Ismaili Imamat — organização liderada pelo Príncipe Aga Khan — e por voluntários da comunidade ismaili de Portugal e de Moçambique, através de uma mobilização que decorreu nos últimos dias com o objetivo de ajudar as populações afetadas pelas cheias no norte daquele país.

Os produtos recolhidos são resultado de ofertas dos membros da Comunidade Ismaili e de instituições que a ela se associaram para esta operação de socorro urgente.

Com o apoio da rede de voluntários da comunidade ismaili, estes bens foram organizados e embalados no Centro Ismaili de Lisboa, devendo ser distribuídos naquele país africano numa operação conjunta dos governos de Portugal e de Moçambique.

Em Moçambique, a comunidade ismaili local também está mobilizada para ajudar as vítimas desta catástrofe natural, que tem afetado principalmente o norte do país, estando a preparar milhares de kits de higiene e alimentação, numa altura em que o número de vítimas das violentas cheias não pára de aumentar.

O Ismaili Imamat, entidade jurídica supranacional, significa a instituição ou o gabinete do guia espiritual da comunidade Ismaili mundial, estabelecido de acordo com a lei consuetudinária aplicável. Fundado no ano de 632, é o gabinete contemporâneo de Sua Alteza o Aga Khan V, que percorre uma linha temporal de quase 1 400 anos de história e 49 sucessões por designação ininterrupta de linhagem hereditária direta.

A Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) é uma iniciativa contemporânea para a concretização do mandato do Ismaili Imamat, por via da ação institucional, em prol da melhoria da qualidade de vida humana. Está presente em Moçambique desde 1998, para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos através da Fundação Aga Khan, das Escolas Aga Khan e do Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Económico.

A Fundação Aga Khan (AKF) opera em Moçambique desde 2000. Implementa programas integrados, inovadores e sensíveis às questões de género, nas áreas da agricultura e segurança alimentar; saúde e nutrição; emprego e empreendedorismo; resiliência climática; e sociedade civil.

Os programas priorizam populações vulneráveis, incluindo agricultores, empreendedores, licenciados desempregados, mulheres e crianças vulneráveis, deslocados internos, membros de organizações de desenvolvimento comunitário e profissionais e agentes de saúde.

Em 2024, a AKF serviu diretamente mais de 150 mil pessoas nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Maputo. Através das suas parcerias com o Governo e a sociedade civil, alcançou adicionalmente mais de 360 mil e mais de 500 mil pessoas, respetivamente.