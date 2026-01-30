Rede Aga Khan ajuda vítimas das cheias em Moçambique

CNN Portugal
Há 19 min
Rede Aga Khan ajuda vítimas das cheias em Moçambique. DR

Segundo os últimos dados oficiais, cerca de 700 mil pessoas foram afetadas, estando registadas mais de 130 vítimas mortais e mais de 300 mil desalojados

Mais de 20 toneladas de material, incluindo alimentos, roupa e outros bens essenciais, foram recolhidos pela Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, o Ismaili Imamat — organização liderada pelo Príncipe Aga Khan — e por voluntários da comunidade ismaili de Portugal e de Moçambique, através de uma mobilização que decorreu nos últimos dias com o objetivo de ajudar as populações afetadas pelas cheias no norte daquele país.

Os produtos recolhidos são resultado de ofertas dos membros da Comunidade Ismaili e de instituições que a ela se associaram para esta operação de socorro urgente.

Com o apoio da rede de voluntários da comunidade ismaili, estes bens foram organizados e embalados no Centro Ismaili de Lisboa, devendo ser distribuídos naquele país africano numa operação conjunta dos governos de Portugal e de Moçambique.

Em Moçambique, a comunidade ismaili local também está mobilizada para ajudar as vítimas desta catástrofe natural, que tem afetado principalmente o norte do país, estando a preparar milhares de kits de higiene e alimentação, numa altura em que o número de vítimas das violentas cheias não pára de aumentar.

Segundo os últimos dados oficiais, cerca de 700 mil pessoas foram afetadas, estando registadas mais de 130 vítimas mortais e mais de 300 mil desalojados.

O Ismaili Imamat, entidade jurídica supranacional, significa a instituição ou o gabinete do guia espiritual da comunidade Ismaili mundial, estabelecido de acordo com a lei consuetudinária aplicável. Fundado no ano de 632, é o gabinete contemporâneo de Sua Alteza o Aga Khan V, que percorre uma linha temporal de quase 1 400 anos de história e 49 sucessões por designação ininterrupta de linhagem hereditária direta.

A Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) é uma iniciativa contemporânea para a concretização do mandato do Ismaili Imamat, por via da ação institucional, em prol da melhoria da qualidade de vida humana. Está presente em Moçambique desde 1998, para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos através da Fundação Aga Khan, das Escolas Aga Khan e do Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Económico.

A Fundação Aga Khan (AKF) opera em Moçambique desde 2000. Implementa programas integrados, inovadores e sensíveis às questões de género, nas áreas da agricultura e segurança alimentar; saúde e nutrição; emprego e empreendedorismo; resiliência climática; e sociedade civil.

Os programas priorizam populações vulneráveis, incluindo agricultores, empreendedores, licenciados desempregados, mulheres e crianças vulneráveis, deslocados internos, membros de organizações de desenvolvimento comunitário e profissionais e agentes de saúde.

Em 2024, a AKF serviu diretamente mais de 150 mil pessoas nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Maputo. Através das suas parcerias com o Governo e a sociedade civil, alcançou adicionalmente mais de 360 mil e mais de 500 mil pessoas, respetivamente.

Temas: Rede Aga Khan Moçambique Vítimas das cheias

Mundo

Rede Aga Khan ajuda vítimas das cheias em Moçambique

Há 19 min
02:44

Médio Oriente reage às ameaças de Trump contra o Irão. E Putin procura aproximar-se da região

Há 24 min
01:45

Exército de Israel admite que números dos mortos em Gaza são reais

Há 26 min

GUERRA AO MINUTO | Trump diz que acordo entre Rússia e Ucrânia "parece estar perto"

Há 1h e 8min
Mais Mundo

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Ontem às 09:29

Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal

Hoje às 07:00

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

28 jan, 07:21

Morreu João Canijo

Ontem às 22:20

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

Hoje às 10:49

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Ontem às 12:48

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Ontem às 15:30

Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

Ontem às 19:25

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

28 jan, 12:16

Tempestade Kristin. DGS aconselha a população a não beber água da torneira e a não lavar alimentos nem escovar os dentes com essa água

Hoje às 10:06
opinião
Miguel Sousa Tavares

"André Ventura não é elite? É formado em Direito. O povo é isso?": Miguel Sousa Tavares

Hoje às 00:06

Zelensky culpa países como Portugal por deixarem a Ucrânia "à beira de um apagão" no pior inverno da guerra

Há 3h e 58min