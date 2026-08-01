Começou a viajar sozinha aos 13 anos e já visitou quase todos os países do mundo

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Sophia Lee fez a sua primeira viagem sozinha aos 13 anos e apaixonou-se imediatamente por viajar, e agora está a nove países de se tornar a pessoa mais jovem a visitar todos os países do mundo.

Na altura, não fazia ideia de que uma visita à Costa Rica daria origem a uma jornada que a levaria a quase todos os países ou territórios reconhecidos pelas Nações Unidas.

Mas Lee, agora com 20 anos, está perto de bater o recorde atualmente detido por Lexie Alford, que visitou a lista completa de destinos em 2019, com 21 anos e 177 dias.

Embora a sua jornada nem sempre tenha sido tranquila, Lee - que viaja sem parar desde os 17 anos - sente-se grata por ter conseguido percorrer o mundo antes mesmo de ter idade suficiente para consumir álcool legalmente na sua terra natal, o Alasca.

“Penso que desenvolver essa autoconfiança desde jovem e ir a estes destinos e conhecer pessoas de outras culturas e contextos é realmente uma das melhores experiências que se pode ter enquanto jovem”, disse Lee à CNN Travel.

Uma experiência formativa

Ao recordar a sua viagem à Costa Rica, na América Central, há sete anos, Lee explica que teve de obter uma autorização por escrito dos pais para viajar de avião sozinha em 2019, naquela que foi a primeira vez que saiu dos Estados Unidos.

Lee disse que não estava nervosa com essa primeira viagem sozinha, uma vez que vem de uma família de grandes viajantes. Os seus avós trabalharam para o Peace Corps, um programa de voluntariado do governo dos Estados Unidos, e ver e ouvir falar das experiências deles quando era criança incentivou-a nas suas próprias viagens.

Enquanto percorria Nosara, na península de Nicoya, na Costa Rica, apreciando as praias e as selvas, Lee, que afirmou ter sofrido de ansiedade social durante a infância, sentiu a sua confiança aumentar à medida que era obrigada a resolver as coisas sozinha.

Sophia Lee durante as primeiras férias que fez sozinha - uma viagem à Costa Rica. (Sophia Lee)

Embora a viagem tenha decorrido sem incidentes, recorda-se de ter passado por procedimentos de segurança adicionais no aeroporto da Costa Rica antes de embarcar no voo de regresso a casa.

“Penso que estavam preocupados com a possibilidade de eu estar a fugir de casa ou algo do género”, disse Lee. “Ou não tinham a certeza do que eu estava a fazer ao viajar sozinha.”

A partir desse momento, ficou determinada a encontrar formas de viajar pelo mundo. Depois de se ter formado como instrutora de ioga nesse mesmo ano, Lee aproveitou todas as oportunidades que teve para visitar diferentes países, incluindo o Egito e o Equador, dando por vezes aulas de ioga ou ajudando na gestão de contas de redes sociais em troca de alojamento e alimentação.

Como estudava em casa, tinha mais flexibilidade do que os outros alunos para conciliar as viagens com os trabalhos escolares.

Quando terminou o ensino secundário mais cedo, aos 16 anos, Lee ponderou estudar cinema, mas havia uma coisa que queria fazer ainda mais - continuar em movimento.

O desafio do recorde

Depois de tomar conhecimento do recorde mundial de Alford e de perceber que era suficientemente jovem para tentar superá-lo, Lee considerou a ideia durante algum tempo, mas admite que “não acreditava realmente que fosse possível”. Continuou a viajar e a fazer voluntariado em santuários de vida selvagem e escolas, até perceber que, se alguma vez fosse tentar fazê-lo, teria de ser naquele momento.

Lee entrou em contacto com o Guinness World Records e iniciou o processo formal de inscrição. Teve de aceitar cumprir requisitos rigorosos, incluindo viajar com um dispositivo de localização e apresentar ficheiros de GPS.

Lee também foi obrigada a completar a jornada utilizando transportes públicos, bem como a voltar a visitar os cerca de 50 países onde já tinha estado. Depois de ser aprovada, começou a fazer planos para a viagem da sua vida.

Embora tecnicamente tenha iniciado o desafio em 2023, aos 17 anos, Lee explica que este foi inicialmente interrompido por uma “situação familiar” que tornou necessária uma pausa.

Lee, fotografada na Estónia, está a apenas nove países de se tornar a pessoa mais jovem a visitar os 195 países e territórios reconhecidos pelas Nações Unidas. (Sophia Lee)

Em 2024, Lee partiu pela segunda vez e tem viajado continuamente desde então.

“Passei três anos sem ver alguns membros da minha família e já passou um ano desde que vi os meus pais”, disse, acrescentando que a irmã, por vezes, viaja de avião para a visitar em destinos de fácil acesso.

Lee começou a tentativa de bater o recorde na Europa, viajando para o Reino Unido, antes de seguir para a Suécia e, depois, para a Finlândia e a Estónia de ferry. Considerou a Europa a região mais fácil e mais económica para percorrer com um orçamento limitado. Da Europa, seguiu para a Ásia e para o Médio Oriente.

No início da jornada, Lee vivia com um “orçamento extremo” de 100 dólares por país, viajando frequentemente em autocarros noturnos para poupar nos custos de alojamento. No entanto, à medida que a sua história ganhou atenção, conseguiu patrocínios e parcerias com marcas, o que aliviou a pressão financeira.

Nos últimos dois anos, visitou 186 países e territórios, incluindo o Irão, o Vietname, a Líbia e a Albânia. Embora haja debate sobre o que constitui uma verdadeira “visita”, Lee define-a como ir a um país e viver algo de forma significativa - seja falar com habitantes locais, provar a comida local ou visitar locais culturais importantes.

“Idealmente, sinceramente, penso que pelo menos uma semana num país é um período justo para contar como uma visita”, afirma.

Experiências mágicas

“Viver de uma mala durante sete anos foi divertido”, afirmou Lee, que espera concluir o desafio até agosto. (Sophia Lee)

Lee ficou alojada numa grande variedade de locais, desde hostels de cinco dólares por noite na América do Sul até um hotel de luxo no Butão que custava mais de mil dólares por noite - um destino onde teve dificuldade em entrar devido às restrições de visto.

A jornada de Lee foi repleta de momentos marcantes, mas um dos que mais se destacou foi uma visita ao Uganda, em fevereiro de 2025, quando o avô viajou de avião para se juntar a ela. Os dois visitaram o Parque Nacional Impenetrável de Bwindi, uma floresta antiga que abriga cerca de metade dos gorilas-das-montanhas restantes no mundo.

“Penso que foi uma das experiências mais mágicas, sobretudo por ter podido vivê-la com ele”, disse.

Uma das suas viagens mais difíceis foi uma visita à Somália, no início deste ano, onde foi obrigada a ter permanentemente consigo uma escolta de segurança. O Departamento de Estado dos Estados Unidos mantém atualmente um aviso de “Nível 4: Não viajar” para o país, alertando para o risco de rapto, terrorismo e crimes violentos. Enfrentou restrições semelhantes no Turquemenistão, um país da Ásia Central que faz fronteira com o Irão, o Cazaquistão, o Uzbequistão e o Afeganistão, onde os cidadãos norte-americanos são obrigados a reservar uma visita guiada.

Lee está atualmente à espera da aprovação de vistos para alguns dos últimos países da sua lista, incluindo países africanos como o Sudão, onde um conflito devastador deslocou milhões de pessoas ao longo dos últimos três anos.

Embora tenha desfrutado das viagens, Lee viveu muitos momentos difíceis. Durante uma visita ao Congo, em abril, ficou muito doente e ponderou regressar a casa. A sua determinação em bater o recorde mundial levou-a a continuar.

Lee tem documentado a sua jornada na sua página de Instagram, Sophia Lee Travels. Os seus seguidores perguntam-lhe frequentemente sobre as complexidades de viajar sozinha enquanto mulher. Embora Lee admita que era ingénua no início, sublinha que encontrou sobretudo “pessoas de bom coração” ao longo do caminho.

“Penso que houve, sem dúvida, momentos em que estive em situações pouco seguras, infelizmente”, disse Lee, reconhecendo a realidade de viajar em países com níveis elevados de criminalidade e valores culturais diferentes.

Devido ao seu estilo de vida singular, Lee admite que não tem muitos amigos da sua idade - a maioria das pessoas com quem criou laços durante as viagens é consideravelmente mais velha.

“Não passei muito tempo com pessoas da minha idade, o que é difícil de compreender para muita gente”, disse, observando que a maioria dos seus amigos viajantes tem entre 30 e 80 anos. “Mas passei a maior parte da adolescência rodeada de adultos ou de pessoas mais velhas, simplesmente por causa das minhas viagens e dos lugares que visitava.”

Uma existência nómada

O país preferido de Lee é a Índia - regressou cinco vezes desde a primeira visita. (Sophia Lee)

Embora tenha passado os últimos anos a viver uma vida com que muitos sonham, Lee reconhece que isso a deixou sem um verdadeiro sentido de lar ou de comunidade. Diz que, por vezes, pensa nas experiências da infância e da adolescência que perdeu.

Estar constantemente em movimento durante um período tão longo também se revelou física e, talvez, mentalmente exaustivo para Lee, que afirma estar ansiosa por descansar depois de enfrentar problemas de saúde.

Dos quase 200 países que visitou, Lee tem um favorito claro: a Índia. Regressou cinco vezes desde a primeira visita, em 2022, destacando a enorme diversidade natural, cultural e religiosa do país.

“É possível ir dos Himalaias até ao oceano, passar por algumas das cidades mais movimentadas e, depois, por alguns dos lugares mais remotos e isolados”, disse, descrevendo a hospitalidade no país como “diferente de qualquer outro lugar”.

Também ficou encantada com o Haiti, admitindo que estava nervosa antes de visitar o país das Caraíbas, mas acabou por ficar fascinada com a sua beleza natural e com a hospitalidade das pessoas.

Se tudo correr como planeado, chegará à Venezuela, o último país da sua lista, em agosto - embora não fosse claro de que forma os fortes sismos que atingiram o país a 24 de junho afetariam a sua próxima visita.

Lee sabe bem que os recordes existem para ser batidos e que, mesmo que consiga conquistar o título de pessoa mais jovem a viajar para todos os países do mundo, o seu feito poderá não durar muito tempo.

“Penso que essa é a grande vantagem de um recorde”, afirma. “Mais pessoas podem desafiá-lo e tentar superá-lo. E, sinceramente, esse é o presente que ele oferece.”

Espera que a sua história inspire os jovens a sair da sua zona de conforto e a viajar para lugares “menos explorados” que talvez nunca tivessem considerado anteriormente.

“É realmente nesses lugares que se têm experiências diferentes de qualquer outra no mundo”, afirma.

Para Lee, viajar pelo mundo e ultrapassar as barreiras linguísticas e culturais associadas a viajar sozinha enquanto mulher, ensinou-a a confiar em si própria, permitindo-lhe desenvolver um nível inestimável de resiliência e confiança que “não se consegue obter de nenhuma outra forma”.

À medida que o fim da viagem se aproxima, perguntam-lhe frequentemente o que planeia fazer a seguir, mas ainda não tem a certeza de como será a sua vida quando finalmente puder permanecer num só lugar.

“Muitas pessoas dizem: ‘Deves estar tão entusiasmada’”, disse Lee. “E há, sem dúvida, uma parte de mim que está entusiasmada. Mas há também uma parte de mim que está triste por estar a terminar.”

Depois de passar tantos anos da adolescência a sonhar e a trabalhar para alcançar este único objetivo, tem dificuldade em imaginar a vida depois disso. Lee espera continuar a produzir conteúdos, a partilhar histórias das suas viagens e a colaborar com organizações não governamentais e instituições de solidariedade.

No fundo, o principal objetivo de Lee é simples: encontrar um lugar algures no mundo onde possa estabelecer-se e a que possa chamar casa.

“Viver de uma mala durante sete anos foi divertido”, afirmou. “Mas estou ansiosa por ter um ambiente mais estável, poder fazer amigos e, de certa forma, construir a minha própria vida num só lugar.”