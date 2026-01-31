Esta loja está a rastrear os rostos, olhos e vozes dos clientes sem os avisar (e não é caso único)

Há 1h e 50min

As maiores cadeias de lojas dos Estados Unidos estão a utilizar a tecnologia de reconhecimento facial para tentar impedir os furtos nas lojas. Mas a maioria dos clientes não sabe que os seus rostos estão a ser analisados enquanto fazem compras.

O reconhecimento facial não é novo - tem sido utilizado de forma controversa há mais de uma década. Apesar do desdém generalizado pela utilização desta tecnologia nos Estados Unidos (é mais comum nas lojas do Reino Unido), a sua adoção continua a crescer nas lojas americanas com poucas regras e resultados incertos.

Uma constante: quando as pessoas ficam a saber, revoltam-se.

Basta ver a agitação ocorrida na Wegmans, a cadeia de supermercados conhecida pelo seu culto de seguidores. A empresa irritou alguns clientes ao revelar que utiliza tecnologia de reconhecimento facial nas lojas da cidade de Nova Iorque.

A cidade de Nova Iorque é um dos poucos locais do país que exige que os estabelecimentos comerciais divulguem se recolhem ou retêm informações biométricas sobre os clientes. A lei da cidade, promulgada em 2021, também proíbe as empresas de vender ou compartilhar as informações biométricas que recolhem. Os legisladores do estado de Nova Iorque propuseram proibir as empresas de utilizarem o reconhecimento facial, mas a legislação foi interrompida.

Para cumprir a lei da cidade de Nova Iorque, a Wegmans colocou recentemente sinais perto das entradas das suas lojas em Manhattan e Brooklyn, notificando os clientes de que podem ter dados sobre o seu rosto, olhos e vozes recolhidos e armazenados. “Utilizamos a tecnologia de reconhecimento facial para proteger a segurança e a proteção dos nossos clientes e funcionários”, pode ler-se nos cartazes.

Os sinais, noticiados pela primeira vez pelo site de notícias Gothamist, geraram atenção suficiente por parte dos meios de comunicação social e dos clientes para levar a Wegmans, claramente tímida em relação aos meios de comunicação social, a emitir uma rara declaração pública.

“Numa pequena fração das nossas lojas localizadas em comunidades que apresentam um risco elevado, instalámos câmaras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial”, afirmou a Wegmans já em janeiro.

Segundo a Wegmans, a tecnologia identifica pessoas previamente identificadas por “má conduta” e é utilizada apenas para fins de segurança.

A cidade de Nova Iorque é uma exceção, no entanto, às políticas em vigor na maior parte dos Estados Unidos.

Há falta de supervisão, transparência e parcialidade na tecnologia de reconhecimento facial, diz Jeramie Scott, conselheiro sénior do Electronic Privacy Information Center.

Sem regulamentos federais, estaduais ou locais para proteger as liberdades civis, a poderosa tecnologia pode ser abusada, explica.

“Muita da tecnologia de reconhecimento facial está a ser utilizada sem o nosso conhecimento”, afirma. "Não abordámos claramente a forma como vamos lidar com a utilização da biometria, em especial a utilização do reconhecimento facial. A lei ainda não se atualizou".

Rite Aid e Madison Square Garden

Os departamentos de polícia e as forças da ordem utilizam a tecnologia de reconhecimento facial há mais de uma década. Mas, nos últimos anos, esta tecnologia estendeu-se às lojas e aos locais de entretenimento.

Os retalhistas têm normalmente listas de vigilância de pessoas que foram suspeitas ou apanhadas a roubar em lojas, e o software de reconhecimento facial gera alertas para os empregados de que alguém de uma lista entrou numa loja.

A Wegmans é apenas um dos muitos grandes retalhistas americanos que utilizam atualmente a tecnologia de reconhecimento facial, muitas vezes sem o conhecimento direto dos clientes. A Walmart, a Kroger e a Home Depot utilizam-na, de acordo com as suas políticas de privacidade, para citar alguns exemplos.

“A vigilância biométrica tornou-se mais sofisticada e generalizada, colocando novas ameaças à privacidade e aos direitos civis”, garante a Comissão Federal de Comércio em 2023.

O governo federal e a grande maioria dos estados não regulamentam as informações biométricas, tornando difícil identificar empresas privadas que as usam para coisas como varreduras faciais em pessoas que entram em lojas.

No entanto, a tecnologia tem sido mal utilizada e está mesmo a gerar falsas identificações e detenções injustas.

Em 2023, a Rite Aid concordou em proibir durante cinco anos a utilização da tecnologia de reconhecimento facial, depois de a Comissão Federal do Comércio ter concluído que a cadeia acusava falsamente os clientes de crimes e visava injustamente as pessoas de cor.

“As falhas da Rite Aid causaram e provavelmente causariam danos substanciais aos consumidores, especialmente aos consumidores negros, asiáticos, latinos e mulheres”, explica a FTC.

Também foi utilizado para impedir as pessoas de assistir a eventos desportivos e concertos na cidade de Nova Iorque.

A MSG Entertainment, proprietária do Madison Square Garden e do Radio City Music Hall, utilizou o reconhecimento facial para aplicar uma “lista de exclusão de advogados” de advogados que representam pessoas e as mantêm afastadas de jogos e concertos.

“Provavelmente, praticamente todos os grandes e médios retalhistas estão a utilizar a biometria”, aponta Adam Pollock, um advogado que representa o principal queixoso numa ação coletiva contra os New York Mets por causa da recolha de dados biométricos no Citi Field.

As próprias empresas não gostam de falar sobre isso, disse ele, porque “os americanos são universalmente sensíveis ao reconhecimento facial (e) biométrico”.