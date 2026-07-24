Recluso salta de telhado para a rua na prisão de Santa Cruz do Bispo. Fugitivo acabou por ser recapturado

Agência Lusa , NM
Há 36 min
Estabelecimento prisional (Lusa/Tiago Petinga)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O condenado tem 39 anos, foi condenado a 9 anos de pena pelos crimes de roubo agravado, coação agravada na forma tentada e violência depois da subtração, atingindo os 2/3 da pena em novembro de 2026

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (masculino), em Matosinhos, tentou esta sexta-feira fugir, saltando para a rua do telhado da lavandaria, mas acabou recapturado, informa a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Em comunicado, a DGRSP revela que a tentativa de fuga ocorreu cerca das 15:25 quando o recluso "se dirigia para a lavandaria com roupa suja e se furtou à vigilância dos guardas prisionais que o acompanhavam, subiu uma rede, tendo acedido ao telhado da lavandaria e saltado para a rua".

"A situação foi sempre acompanhada, ao momento, pelos elementos do corpo da guarda prisional que o recapturaram no edifico vizinho da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo", acrescenta a nota de imprensa.

O recluso tem 39 anos, foi condenado a 9 anos de pena pelos crimes de roubo agravado, coação agravada na forma tentada e violência depois da subtração, atingindo os 2/3 da pena em novembro de 2026, informa a DGRSP.

O recluso, que estava afeto ao Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (masculino) por questões de saúde, foi, logo após o incidente, colocado em medida cautelar de confinamento enquanto decorre o competente processo disciplinar e a sua afetação a regime de segurança, acrescenta a nota de imprensa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Como decorre do protocolado, a ocorrência está a ser objeto de averiguação interna pelo Serviço de Auditoria e Inspeção (Norte), que é coordenado por Magistrada do Ministério Público em Comissão de Serviço, conclui o comunicado.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Recluso Prisão de Santa Cruz do Bispo Fuga
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Recluso salta de telhado para a rua na prisão de Santa Cruz do Bispo. Fugitivo acabou por ser recapturado

Há 36 min

Mãe e amante detidos por abuso sexual de filha menor em Albufeira. Vítima era coagida a participar em "atos sexuais conjuntos"

Há 2h e 28min

Operação Marquês: Estado português nega junto da Europa violação de direitos de Sócrates

Há 2h e 37min

Seis jovens detidos por tentarem matar duas pessoas junto a discoteca no Porto. Uma das vítimas tinha 15 anos

Hoje às 14:53
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

Ontem às 21:28

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Ontem às 12:06

"Kaká" era "extremamente cuidadosa" para as crianças. Funcionária que se esqueceu de menina de 18 meses no carro arrisca cinco anos de prisão

Hoje às 13:56

Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada

Ontem às 19:39

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Ontem às 14:48

Há uma nova solução a ajudar Espanha contra os incêndios. São burros

Ontem às 16:57

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Hoje às 07:00

França e Espanha tentam sobreviver a um fenómeno que está a atingir o Mediterrâneo e que ainda não chegou a Portugal

Hoje às 00:01

Combustíveis voltam a subir na próxima semana. Gasóleo dispara uma vez mais

Hoje às 09:12

"O sistema não pode depender apenas de uma pessoa". O que a morte de uma criança esquecida numa viatura da creche nos ensina

Hoje às 08:00

Novas regras do Registo Nacional de Utentes estão a retirar comparticipação de medicamentos a muitos pacientes

Ontem às 12:20

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Ontem às 09:00