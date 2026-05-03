Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Recluso escapa de hospital e é apanhado por guarda prisional após perseguição 

Daniela Rodrigues
Há 26 min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Após a fuga, o homem percorreu cerca de um quilómetro a pé antes de ser alcançado

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um recluso em prisão preventiva tentou fugir do Hospital de Sant’Ana, na Parede, durante um momento em que se encontrava acompanhado por apenas um guarda prisional.

Aconteceu na tarde deste domingo, cerca das 16:00, quando o detido começou a correr subitamente, conseguindo saltar o muro da unidade hospitalar. Após a fuga, percorreu cerca de um quilómetro a pé antes de ser alcançado e intercetado pelo guarda responsável pela vigilância.

O recluso tinha sido transportado ao hospital para ser submetido a uma operação cirúrgica. 

Depois de capturado, o homem voltou a ficar sob custódia das autoridades, não havendo registo de feridos durante a perseguição. As circunstâncias da tentativa de fuga deverão agora ser analisadas pelas autoridades.

Temas: Recluso Perseguição Hospital de Sant’Ana Parede Fuga
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Mulher esfaqueia companheiro na cara e na cabeça

Há 4 min

Recluso escapa de hospital e é apanhado por guarda prisional após perseguição 

Há 26 min

Responsável da GNR pede visão estratégica contra redes criminosas, violência e desinformação

Há 3h e 4min

Homem esfaqueado pela mulher em Portalegre. Suspeita detida

Hoje às 09:56
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Floresta: Portugal vai buscar insetos ao outro lado do mundo para salvar 3.000 milhões de euros por ano de exportações

Ontem às 14:21

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

Ontem às 13:24

Britânica conquista o direito a receber contraceção permanente pago pelo NHS

Ontem às 17:04

"Parece semiapocalíptico": o que um centro comercial quase vazio em Moscovo revela sobre a economia russa

Ontem às 19:35

Navio de guerra dos EUA fica "indefeso, cego e imóvel" durante várias horas no Indo-Pacífico

Ontem às 18:45

Brian May impedido de plantar narcisos por motivos de segurança

Ontem às 20:36

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Identificado corpo da jovem da Universidade da Florida que estava desaparecida. "Pura maldade", diz xerife

Ontem às 17:44

A Voyager 1 tem pouco tempo restante no espaço interestelar. Uma ambiciosa solução "Big Bang" pode salvá-la

Ontem às 16:00

Este passageiro já voou 521 vezes em classe executiva. E tem umas coisas a dizer sobre o assunto

Ontem às 11:00

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

Hoje às 12:01