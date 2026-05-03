Recluso escapa de hospital e é apanhado por guarda prisional após perseguição 

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Após a fuga, o homem percorreu cerca de um quilómetro a pé antes de ser alcançado

Um recluso em prisão preventiva tentou fugir do Hospital de Sant’Ana, na Parede, durante um momento em que se encontrava acompanhado por apenas um guarda prisional.

Aconteceu na tarde deste domingo, cerca das 16:00, quando o detido começou a correr subitamente, conseguindo saltar o muro da unidade hospitalar. Após a fuga, percorreu cerca de um quilómetro a pé antes de ser alcançado e intercetado pelo guarda responsável pela vigilância.

O recluso tinha sido transportado ao hospital para ser submetido a uma operação cirúrgica.

Depois de capturado, o homem voltou a ficar sob custódia das autoridades, não havendo registo de feridos durante a perseguição. As circunstâncias da tentativa de fuga deverão agora ser analisadas pelas autoridades.