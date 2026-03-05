Bombeiros recolheram em 2025 mais de três mil toneladas de equipamentos para reciclagem

Agência Lusa , AM
Há 28 min
Bombeiros (Getty Images)

Na edição de 2024 tinham já sido recolhidas 2.774 toneladas de equipamentos, e com a adesão de 217 associações humanitárias. Este ano os valores foram ultrapassados, chegando-se a 3.007 toneladas

Associações humanitárias de bombeiros de todo o país recolheram em 2025 mais de três mil toneladas de pilhas, baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos, que enviados para reciclagem pela associação Electrão.

Numa iniciativa chamada Quartel Electrão, de recolha de equipamentos e com compensação monetária, o valor global dos prémios chegou a 359 mil euros.

Num ano de todos os recordes, segundo o balanço divulgado esta quinta-feira, a 10.ª edição registou também o maior número de associações humanitárias envolvidas, 225.

Num comunicado, a associação Electrão divulgou também que os bombeiros voluntários da Figueira da Foz recolheram a maior quantidade de equipamentos (em peso) e vão receber por isso um veículo ligeiro de combate a incêndios, no valor de 72.500 euros.

Na edição de 2024 tinham já sido recolhidas 2.774 toneladas de equipamentos, e com a adesão de 217 associações humanitárias. Este ano os valores foram ultrapassados, chegando-se a 3.007 toneladas.

O prémio para as associações atingiu um novo máximo em 2025, 359 mil euros entregues aos bombeiros, mais 42 mil euros do que em 2024.

Em termos específicos, segundo a Electrão, no ano passado foram recolhidas 31,3 toneladas de pilhas e baterias, 21,5 toneladas de lâmpadas e 2.954 toneladas de equipamentos elétricos usados.

Além do primeiro prémio, da Figueira da Foz, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede (também no distrito de Coimbra) ficou em segundo lugar, com direito a 10 mil euros, convertíveis em equipamentos de proteção individual ou equipamento de socorro, e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Amarante (distrito do Porto) ficou com o terceiro prémio, de cinco mil euros.

Além de prémios regionais e outros incentivos a Electrão atribuiu o Prémio Pilhas à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines (distrito de Setúbal), que recolheu 14 toneladas de pilhas e baterias, e o Prémio Lâmpadas à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses (distrito de Braga), por ter recolhido 1,3 toneladas de lâmpadas.

Além dos apoios financeiros por cada prémio e outros incentivos todas as associações recebem 75 euros por cada tonelada de equipamentos elétricos recolhida e 250 euros por cada tonelada de pilhas e baterias.

A 11.ª edição do Quartel Electrão começou em janeiro e decorre até final do ano.

A cerimónia de encerramento da 10.ª edição realiza-se hoje no Palácio Nacional de Queluz.

Nas 10 edições o Quartel Electrão já permitiu a recolha e envio para reciclagem de cerca de 20 mil toneladas de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados.

Os bombeiros receberam cerca de 2,1 milhões de euros em prémios e incentivos, incluindo 10 viaturas: quatro ambulâncias de transporte de doentes e seis viaturas ligeiras de combate a incêndios.

O Electrão – Associação de Gestão de Resíduos é uma entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados.

Gere uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com mais de 15.500 locais de recolha dispersos por todo o território nacional e é também responsável pela reciclagem de embalagens em todo o país.

Temas: Reciclagem Equipamentos Bombeiros

País

