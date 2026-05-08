Exclusivo: José Mourinho próximo de ser o próximo treinador do Real Madrid

Há 1h e 10min

Convulsão no Real Madrid ajuda a dar força ao nome do treinador do Benfica, que também tem vontade de regressar à capital espanhola

José Mourinho está cada vez mais perto do Real Madrid. Depois de o jornal As ter dado conta de que o Benfica dá o seu treinador como perdido, a CNN Portugal apurou que tudo indica um regresso do Special One aos merengues.

As fontes consultadas pela CNN Portugal apontam que José Mourinho pode já iniciar a próxima época no Real Madrid, estando mais próximo esse cenário do que uma continuidade na Luz.

Em todo o caso, será preciso esperar pelo fim da época, até porque o Benfica ainda luta ativamente pelo segundo lugar, tendo de receber o SC Braga e de visitar o Estoril, estando obrigado a ganhar ambos os jogos para depender apenas de si na corrida a dois com o Sporting.

Com o Real Madrid em chamas - são vários os casos de lutas entre jogadores, a mais recente entre Valverde e Tchouaméni -, a direção merengue, nomeadamente Florentino Pérez, vê no regresso de José Mourinho a solução ideal para acalmar as hostes.

Em sentido contrário, José Mourinho também está totalmente disponível para regressar ao Santiago Bernabéu, onde conquistou um campeonato em três anos, tendo sido uma das suas grandes obras o fim da hegemonia do Barcelona de Pep Guardiola.