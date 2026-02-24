Quase 1.800 polícias destacados para o Real Madrid-Benfica

Há 1h e 6min

Jogo foi classificado de alto risco após o incidente registado na Luz. São esperados mais de 4,200 adeptos portugueses

Quase 1.800 efetivos de segurança serão destacados pela Delegação do Governo em Madrid para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da UEFA entre o Real Madrid e o Benfica, esta quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, às 21:00.

Este jogo foi classificado como de alto risco pela Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Desporto.

Isto significa que os clubes são obrigados a adotar medidas de segurança adicionais no sistema de venda de bilhetes, na separação dos adeptos dentro do estádio e no controlo do acesso ao estádio.

A operação, que será responsável pela monitorização das áreas circundantes ao estádio para prevenir incidentes, será composta por agentes da Polícia Nacional - da Unidade de Intervenção Policial, Brigada Provincial de Informação, Brigada Móvel, Guias Caninos, Subterrâneos, Serviço Aéreo e drones - e da Polícia Municipal de Madrid.

A Samur-Protección Civil, os bombeiros e os guardas e assistentes de segurança do Real Madrid também estarão envolvidos na operação. No serviço de Metro, a presença de seguranças será reforçada.

É esperada a presença de mais de 4.200 adeptos portugueses num estádio com capacidade para 73.000 espectadores.

Para agilizar o trabalho dos agentes, aconselha-se a todos os presentes que se dirijam ao estádio com antecedência para passarem pelos controlos de segurança estabelecidos.