Quase 1.800 polícias destacados para o Real Madrid-Benfica

Agencia EFE
Há 1h e 6min
Confusão entre Prestianni e Vinicius (Valter Gouveia/Sports Press Photo/Getty Images)

Jogo foi classificado de alto risco após o incidente registado na Luz. São esperados mais de 4,200 adeptos portugueses

Quase 1.800 efetivos de segurança serão destacados pela Delegação do Governo em Madrid para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da UEFA entre o Real Madrid e o Benfica, esta quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, às 21:00.

Este jogo foi classificado como de alto risco pela Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Desporto.

Isto significa que os clubes são obrigados a adotar medidas de segurança adicionais no sistema de venda de bilhetes, na separação dos adeptos dentro do estádio e no controlo do acesso ao estádio.

A operação, que será responsável pela monitorização das áreas circundantes ao estádio para prevenir incidentes, será composta por agentes da Polícia Nacional - da Unidade de Intervenção Policial, Brigada Provincial de Informação, Brigada Móvel, Guias Caninos, Subterrâneos, Serviço Aéreo e drones - e da Polícia Municipal de Madrid.

A Samur-Protección Civil, os bombeiros e os guardas e assistentes de segurança do Real Madrid também estarão envolvidos na operação. No serviço de Metro, a presença de seguranças será reforçada.

É esperada a presença de mais de 4.200 adeptos portugueses num estádio com capacidade para 73.000 espectadores.

Para agilizar o trabalho dos agentes, aconselha-se a todos os presentes que se dirijam ao estádio com antecedência para passarem pelos controlos de segurança estabelecidos.

Temas: Real Madrid Benfica Santiago Bernabéu Real Madrid Benfica Adeptos Benfica

Relacionados

Decisão que é "dano irreparável" para Prestianni foi tomada para a "segurança" do jogador e dos adeptos do Benfica

Prestianni não é um rapaz “incrível”, e o Benfica não diz a verdade

"Vamos tentar punir aqueles que tapam a boca enquanto falam, como fez Prestianni": a reação da comissão de jogadores da FIFA

Como chegar à verdade no caso Vinicius-Prestianni

Benfica

Real Madrid-Benfica mobiliza 1.800 polícias após classificação de alto risco

Há 23 min

Arbeloa e a ausência de Mourinho: «Não é a primeira vez que não está no banco»

Há 1h e 2min

Quase 1.800 polícias destacados para o Real Madrid-Benfica

Há 1h e 6min

«Prestianni? Oportunidade para marcar o antes e depois da luta contra o racismo»

Há 1h e 19min
Mais Benfica

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Hoje às 07:00

Benfica reage à suspensão da UEFA a Prestianni

Ontem às 14:29

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Ontem às 07:00
opinião
Enrique Pinto-Coelho

Prestianni não é um rapaz “incrível”, e o Benfica não diz a verdade

Ontem às 13:34

Tramado por uma namorada: a operação que terminou na captura do traficante mais procurado do México

Ontem às 17:10

Era o chefe dos assassinos mas precisava de se casar com Rosalinda para ascender no cartel: quem foi "El Mencho"

Hoje às 10:24

Peter Mandelson detido pela polícia britânica

Ontem às 17:15

Decisão que é "dano irreparável" para Prestianni foi tomada para a "segurança" do jogador e dos adeptos do Benfica

Ontem às 20:06

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00