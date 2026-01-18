A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Há 1h e 9min

Numa manhã de sábado em outubro, Park Jihyun acordou às 05:30 para ir a uma rave em Seul.

E grande parte da sua rotina de preparação era contraintuitiva.

Em vez de vestir uma minissaia, a jovem de 29 anos calçou um par de calças justas de corrida. Em vez de calçar um par de saltos altos instáveis, calçou ténis de corrida. E em vez de chamar um táxi para ir à festa, correu do seu apartamento até ao local do evento em Yongsan-gu, chegando após uma corrida de uma hora e 8 quilómetros, pronta para dançar.

“São apenas pessoas aleatórias que se encontram pela primeira vez. Mas, à medida que começamos a dançar juntos, fica cada vez mais louco com o passar do tempo”, diz Park.

Desde o seu lançamento em maio, o Coffee Rave do Seoul Morning Coffee Club tornou-se um sucesso viral, atraindo centenas de habitantes de Seul com ideias semelhantes do conforto das suas camas para dançar ao amanhecer.

Os participantes, que pagaram 20.000 won (cerca de 11,80 euros) pelo bilhete, começam a chegar às 7 da manhã e fazem fila para a sua bebida preferida, geralmente um café americano gelado ou um matcha. Às 8:00, o DJ toca batidas hipnóticas para uma multidão entusiasmada de foliões que pulam em uníssono sob a luz clara e brilhante do dia, com nada além de cafeína para alimentar sua rave sem álcool.

"É um novo começo para o dia", diz o fundador Park Jae-hyun (sem relação com Park Jihyun) à CNN. "Mesmo sendo muito cedo pela manhã, todos parecem animados e felizes, mesmo sem álcool."

O conceito de raves sóbrias não é novo. As empresas Daybreaker, sediada em Nova Iorque, e a Morning Gloryville, em Londres, organizam este tipo de raves há mais de uma década.

Mas, nos últimos anos, o mais recente subgénero de eventos sem álcool mudou-se para espaços comunitários, como cafés e padarias, nas principais cidades do mundo, invertendo o cenário tradicional das discotecas.

O nascimento da rave na padaria

As festas sóbrias acontecem em locais inesperados, incluindo padarias. Aqui, um momento divertido numa sessão numa padaria em Paris (Laura Hucheloup)

De Brisbane a Bombaim e de Paris a Toronto, o movimento ganhou rapidamente força entre um segmento da Geração Z e dos millennials mais jovens, que estão a beber menos e a priorizar o sono, a saúde e o bem-estar nas suas vidas.

Curiosamente, porém, um dos pioneiros do conceito na França diz que esse não era o seu objetivo quando lançou a sua primeira rave na padaria em Paris, em 2019.

Enquanto vivia e trabalhava em cidades como Miami e Los Angeles como DJ e produtor musical francês, Alexis Duvivier, mais conhecido como Aazar, disse que uma das coisas que mais sentia falta de casa eram as boulangeries, ou padarias francesas.

"Era uma parte tão importante da minha cultura na minha vida quotidiana aqui em França", disse Duvivier durante uma entrevista num café em Paris. "Era a primeira coisa que eu queria fazer quando voltava ou quando estava lá. Estava sempre à procura da melhor baguete ou do melhor pain au chocolat. Sempre foi a minha pequena busca pessoal."

Então, quando chegou a hora de comemorar o lançamento do seu single "Diva" em 2019, Duvivier, 36, quis criar um evento gratuito para os seus fãs, combinando as suas duas paixões: música e produtos de panificação. Ele organizou a sua primeira rave no início da noite no The French Bastards, no 11.º arrondissement, que tinha aberto um ano antes e rapidamente se destacou das outras padarias pelo seu menu irreverente e inovador.

Alexis Duvivier, pioneiro da cena clubbing sóbria, conhecido profissionalmente como Aazar, disse que sentia falta das padarias francesas enquanto viajava pelo mundo a tocar música em raves. Agora, ele combina os seus dois interesses (Laura Hucheloup)

Enquanto Aazar tocava para a multidão tendo como pano de fundo baguetes, bandejas de doces gratuitos eram distribuídas aos foliões, criando imagens divertidas e incomuns nas redes sociais.

Este ano, vídeos dos DJs Bob Sinclair e Peggy Gou tocando para multidões animadas também se tornaram virais, tornando o The French Bastards um dos locais de raves mais improváveis da capital francesa.

Mas Duvivier diz que o conceito era altamente pessoal e nunca teve a intenção de se tornar uma tendência nas redes sociais.

“Não escolhi uma padaria porque estava à procura de um local incomum, mas porque, para mim, ela representa a França e representa o que eu amo”, disse Duvivier, que também organiza eventos em toda a Europa como o Bakery Session.

"Acalme-se, relaxe"

O Seoul Morning Coffee Club também organiza grupos de conversa, corridas matinais e clubes do livro. Park Jihyun, à direita, é voluntária aqui como anfitriã de um grupo de conversa matinal com café (Diretor Keun)

No entanto, nos anos seguintes, o movimento cresceu além da intenção inicial de Duvivier, espalhando-se pelo mundo e ganhando força, refletindo as mudanças nas tendências globais e respondendo a uma série de necessidades não atendidas.

"Na Coreia, há muita competição e doenças mentais na sociedade", diz Park, fundador do Seoul Morning Coffee Club (SMCC). "Quero ajudar os coreanos a terem uma vida mais livre... dizer-lhes para se acalmarem, relaxarem, irem com calma e que tudo vai ficar bem."

Embora a Coreia do Sul não seja o único país a lidar com a questão da deterioração da saúde mental, do esgotamento e da epidemia de solidão nesta era digital fragmentada, o sofrimento é particularmente agudo neste país.

A taxa de suicídio na Coreia do Sul é a mais alta entre os países acompanhados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), com 23 suicídios por 100.000 pessoas em 2023 — mais do que o dobro da média da OCDE. E é um título preocupante que o país detém há mais de uma década.

Num país conhecido pela sua estrutura social hipercompetitiva e centrada no estatuto social, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal na Coreia do Sul pode ser difícil de gerir, com longas jornadas de trabalho e um mercado de trabalho disputado.

Mas, nos últimos anos, as gerações mais jovens têm rejeitado cada vez mais o status quo, priorizando o seu bem-estar e procurando comunidades em eventos offline, como os organizados pelo Seoul Morning Coffee Club (o grupo também organiza corridas matinais, clubes do livro e conversas com café), que lhes permitem desabafar e melhorar a sua saúde mental.

“Em comparação com outros países, muitos coreanos são muito autoconscientes”, diz Park Jihyun, que também é voluntária como anfitriã de conversas com café. “Mas a rave do café permite que tu sejas tu mesmo e ajuda os introvertidos e aqueles que são autoconscientes a sair da sua concha.”

Clubes de corrida recém-organizados e outras atividades sóbrias não só rejeitam atividades noturnas que incentivam o consumo excessivo de álcool, como também são uma bênção para pessoas matinais que desejam relacionar-se com amigos e colegas sem álcool (Diretor Keun)

Embora Seul seja conhecida por sua agitada vida noturna, as raves também atendem a um grupo demográfico carente da cidade: as pessoas matinais. E, dentro desse grupo, muitos tendem a levar um estilo de vida saudável e sem álcool, o que pode ser isolante numa cultura de bebida, onde as relações profissionais e pessoais são frequentemente forjadas durante uma noite de bebedeira.

Para a criadora de conteúdo britânica Freya Hawksley, 23, que mora em Seul há cinco anos, o evento é vantajoso tanto para quem gosta de acordar cedo quanto para quem não bebe.

"Quando estamos a festejar e a beber, os nossos níveis de energia começam muito altos e depois esgotam-se ao longo da noite", diz Hawksley. "Mas quando vamos a estas festas matinais, realmente ganhamos energia. Então, chegamos a essas raves às 7 da manhã, terminamos às 10 da manhã e sentimo-nos completamente energizados e prontos para o dia."

As raves de Seul também são espaços seguros: raves saudáveis, familiares e multigeracionais, com bebés e crianças pequenas a dançar ao som de EDM ao lado de adultos mais velhos.

"Como mulher, sinto-me muito mais segura", acrescentou.

Hawksley foi convidada para o evento de lançamento como amiga dos organizadores, mas desde então voltou por conta própria.

"Não quero sair até de manhã cedo"

A história é semelhante em Londres, onde os DJs Manpal Bhullar (Mezz B), 32, e Vishal Kamle (Chndra), 31, trouxeram raves sóbrias durante o dia para cafés no início deste ano.

“Estou naquela idade em que não quero sair até altas horas da madrugada, a beber e a ir a discotecas”, diz Kamle. "De certa forma, isso foi construído à nossa volta, refletindo a nossa era."

É uma admissão surpreendente para a dupla, que está habituada a tocar em discotecas à noite como Lost in Kaydnce. Mas os fundadores da Coffee Gen dizem que a vida noturna de Londres mudou ao longo dos anos, tornando-se demasiado comercializada, impessoal e proibitivamente cara.

Essa desilusão é partilhada por muitos jovens britânicos. De acordo com um relatório de consumo de 2025 da Night Time Industries Association UK publicado em fevereiro, 61% dos 2.000 inquiridos com idades entre os 18 e os 30 anos afirmaram ter saído com menos frequência no último ano, citando pressões financeiras, preocupações com a segurança e barreiras de transporte.

O grupo também alertou que 40% dos negócios da vida noturna do Reino Unido enfrentavam o encerramento sem a intervenção do governo.

Matthew Campoli, cofundador do The Coffee Party em Toronto, também destaca que o novo género de raves sóbrias conseguiu agitar uma cena noturna estagnada e sem graça, que perdeu parte do seu brilho após a pandemia.

“Acho que há uma necessidade de conexão genuína novamente. Desde a pandemia, há uma lacuna. Desenvolveram-se ansiedades sociais e as rotinas foram destruídas, e muitas pessoas começaram a priorizar-se a si mesmas durante esse período, e é por isso que os interesses mudaram.”

Para Franklin Vaz, 33, a chegada das raves sóbrias com café em Toronto no início deste ano coincidiu com as suas próprias mudanças de estilo de vida, pois tinha decidido parar completamente de beber álcool.

Mas Franklin ainda amava música. Quando um de seus amigos DJs, que estava a tocar num evento do Coffee Party, lhe contou sobre o encontro, Vaz adorou a ideia de se juntar a pessoas com interesses semelhantes. Ele não tinha expectativas, explica, e foi para apoiar o amigo.

Enquanto esperava pela sua bebida, no entanto, Vaz ficou instantaneamente encantado com o rosto "radiante" de uma mulher que também estava na fila e puxou conversa. Descobriu-se que ambos eram corredores ávidos e levavam estilos de vida saudáveis: dois dias depois, tiveram o seu primeiro encontro, no qual correram juntos a distância de uma meia maratona, 21 km.

"A conversa fluiu naturalmente, foi muito emocionante e muito orgânico", diz Vaz sobre o encontro com a sua agora namorada.

Depois de participar nos eventos como convidado, Vaz agora trabalha como ajudante de eventos no The Coffee Party.

"Os eventos são muito motivadores", acrescenta. "As pessoas que participam querem ser a melhor versão de si mesmas. Isso motivou-me a ser a melhor versão de mim mesmo também."