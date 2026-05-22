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Moody’s mantém rating de Portugal em "A3"

Agência Lusa , PF
Há 41 min
Agência financeira Moody's (SOPA Images/ Getty Images)
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O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito

A agência de notação financeira Moody's decidiu esta sexta-feira manter o 'rating' (avaliação) de Portugal em "A3", com perspetiva estável, sublinhando que esta classificação reflete uma economia competitiva.

"A notação de crédito de Portugal […] em A3 reflete uma economia competitiva e diversificada, níveis de rendimento 'per capita' relativamente elevados e instituições sólidas", apontou, em comunicado.

Em novembro de 2025, a Moody's deixou inalterada a classificação da dívida soberana de Portugal em "A3", com a perspetiva "estável".

Este ano, a DBRS já se pronunciou duas vezes sobre o 'rating' de Portugal, depois de em janeiro ter sido a primeira agência de notação financeira a avaliar a dívida soberana, deixando inalterada a classificação, e em maio melhorou a perspetiva para positiva.

Já a S&P, em fevereiro, e a Fitch, em março, mantiveram a classificação, mas melhoraram a perspetiva para positiva.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

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Temas: Rating Moody's Notação financeira
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