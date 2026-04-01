Portugal regista 11 violações por semana em 2025

1 abr, 07:33

REVISTA DE IMPRENSA | É o máximo da última década

Portugal registou em 2025 o valor mais elevado de crimes de violação dos últimos dez anos, com 578 casos reportados, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna citado pelo Jornal de Notícias. O número representa uma subida de 6,4% face ao ano anterior e equivale a uma média de cerca de 11 violações por semana.

Os dados indicam que em mais de metade das situações existia uma relação de proximidade entre agressor e vítima. Os suspeitos são maioritariamente homens entre os 21 e os 40 anos, enquanto as vítimas são sobretudo mulheres jovens.

No mesmo relatório, outros indicadores da criminalidade violenta e grave mostram aumentos, nomeadamente nos roubos a ourivesarias, homicídios, extorsões e crimes de ódio. Ainda assim, este tipo de criminalidade registou uma ligeira descida global de 1,6%, representando cerca de 4% das ocorrências.

Já a violência doméstica voltou a diminuir pelo terceiro ano consecutivo, com 29.644 participações. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou preocupações com fenómenos como o tráfico de droga, a segurança rodoviária e a imigração ilegal, sublinhando que Portugal continua globalmente seguro, apesar de sinais de alerta em algumas áreas.