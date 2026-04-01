Portugal regista 11 violações por semana em 2025

CNN Portugal , AM
1 abr, 07:33
Manifestação em frente à embaixada russa na Lituânia, em Vilnius, contra os alegados casos de violações que têm sido registados desde o início da invasão da Ucrânia (Fotografia: PETRAS MALUKAS/Getty)

REVISTA DE IMPRENSA | É o máximo da última década

Portugal registou em 2025 o valor mais elevado de crimes de violação dos últimos dez anos, com 578 casos reportados, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna citado pelo Jornal de Notícias. O número representa uma subida de 6,4% face ao ano anterior e equivale a uma média de cerca de 11 violações por semana.

Os dados indicam que em mais de metade das situações existia uma relação de proximidade entre agressor e vítima. Os suspeitos são maioritariamente homens entre os 21 e os 40 anos, enquanto as vítimas são sobretudo mulheres jovens.

No mesmo relatório, outros indicadores da criminalidade violenta e grave mostram aumentos, nomeadamente nos roubos a ourivesarias, homicídios, extorsões e crimes de ódio. Ainda assim, este tipo de criminalidade registou uma ligeira descida global de 1,6%, representando cerca de 4% das ocorrências.

Já a violência doméstica voltou a diminuir pelo terceiro ano consecutivo, com 29.644 participações. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou preocupações com fenómenos como o tráfico de droga, a segurança rodoviária e a imigração ilegal, sublinhando que Portugal continua globalmente seguro, apesar de sinais de alerta em algumas áreas.

Temas: Rasi Segurança Violações Relatório

Crime e Justiça

01:53

Polígrafo: A "mulher-aranha" de Lisboa existe mesmo?

3 abr, 21:59
01:25

Polígrafo. Cobranças de multas chegam por e-mail?

3 abr, 21:53

PSP deteve seis carteiristas em dois dias em Lisboa

3 abr, 14:40

Estruturas sindicais das polícias marcam protesto nacional contra corte nas reformas

3 abr, 13:44
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

4 abr, 16:35

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00