RASI: em 2025, a criminalidade geral e violenta diminuiu, mas há um crime que atingiu "o valor mais alto da última década"

Há 1h e 2min

Primeiro-ministro afirmou que números da criminalidade estabilizaram e apenas se notou "um aumento da criminalidade geral participada". Relatório Anual de Segurança Interna de 2025 vai ser enviado esta terça-feira ao Parlamento. Violação, tráfico de estupefacientes, auxílio à imigração ilegal e criminalidade económico-financeira viram crescer, e muito, as participações

O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira que 2025 trouxe “um aumento da criminalidade geral participada” e uma diminuição da criminalidade geral e violenta e considerou que “a pequena oscilação” mostra a estabilização dos números em Portugal.

Luís Montenegro presidiu à reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, que aprovou o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2025, que será ainda hoje remetido ao Parlamento.

Enquanto o primeiro-ministro fazia a sua intervenção, abordando o tema, o Conselho Superior de Segurança Interna divulgou um comunicado onde revela os primeiros números do RASI, num breve resumo.

Segundo a informação partilhada, "a criminalidade violenta e grave participada diminuiu 1,6%, enquanto a criminalidade geral participada registou um aumento de 3,1%". "Este crescimento resulta, sobretudo, de tipologias de crime associadas ao maior reforço de fiscalização das autoridades e a uma maior proatividade policial, em áreas como a criminalidade rodoviária, detenção de armas proibidas, desobediência, entre outras", aponta.

E tal como Luís Montenegro tinha referido, ao longo da última década, Portugal continua a "não registar oscilações muito expressivas, tendência que o RASI de 2025 confirma".

Mas os primeiros números mostram que alguns tipos de crimes aumentaram o número de participações e inquéritos no ano passado. Como, por exemplo,violação, tráfico de estupefacientes, auxílio à imigração ilegal e criminalidade económico-financeira viram crescer, e muito, as participações

Os crimes contra o património representam 50,5% do total da criminalidade, seguido pelos crimes contra as pessoas com 25% do total. Já o furto mantém-se como o crime mais participado.

Quanto à criminalidade violenta e grave houve uma diminuição de 1,6% e dentro desta o roubo representa 61,6% da totalidade. Todavia, houve um aumento do crime de resistência e coação sobre funcionário.

Mas há um indicador que se destaca, tendo obtido "o valor mais elevado da última década": a violação. Já a violência doméstica registou um pequeno decréscimo e "diminui pelo terceiro ano consecutivo". No entanto, a maioria das vítimas (69%) continuam a ser mulheres e a maior incidência regista-se em Lisboa, Porto e Setúbal.

Já no crime de tráfico de estupefacientes, houve um "aumento de participações, detenções e apreensões", tal como um crescimento das quantidades apreendidas (+102,6% no caso do haxixe). Apenas a apreensão da heroína baixou.

Também no auxílio à imigração ilegal registou-se um aumento de participações, arguidos constituídos e detenções (+225%). E a criminalidade económico-financeira também viu uma enorme subida (+154%).

Quanto à delinquência juvenil e criminalidade grupal, pela primeira vez desde a pandemia, registaram-se ligeiras descidas .

Olhando para o mapa do país e para os números da criminalidade geral, foi nos Açores que se registou a maior descida, enquanto as maiores subidas ficaram por Coimbra (+11%), Leiria (+10,7%) e Bragança (+9,2%).

Na criminalidade violenta e grave, e apesar da descida, esta subiu na maioria dos distritos, com destaque para Vila Real e Beja. Já a maior descida foi em Portalegre (-26%).