Aumentam os jovens portugueses em grupos neonazis online e ciberespionagem russa

CNN Portugal , AM
1 abr, 07:54
Operação contra neonazis espanhóis

REVISTA DE IMPRENSA | RASI aponta ainda para casos de partilha de propaganda jihadista por utilizadores com ligações a Portugal

O Relatório Anual de Segurança Interna de 2025 revela um aumento da presença de portugueses, sobretudo menores e jovens adultos, em grupos online neonazis, satânicos e de matriz extremista. De acordo com o Público, as autoridades identificaram também participação em comunidades que glorificam a violência, incluindo redes incel e conteúdos associados ao terrorismo.

O documento aponta ainda para casos de partilha de propaganda jihadista por utilizadores com ligações a Portugal, evidenciando cruzamentos entre diferentes formas de radicalização. Neste contexto, destaca-se o desmantelamento de uma organização neonazi no país.

No plano externo, a Federação Russa é identificada como origem de ameaças à segurança nacional, incluindo ciberespionagem e tentativas de acesso a informação classificada. Estas ações atingiram infraestruturas críticas e sensíveis, levando ao reforço de medidas de prevenção, nomeadamente no espaço marítimo.

A criminalidade geral aumentou 3,1% em 2025, embora os crimes violentos tenham descido 1,6%. Já os crimes ligados à imigração ilegal dispararam 251%, num ano marcado por um forte aumento das ações de fiscalização e notificações para abandono do país.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admite que Portugal se mantém globalmente seguro, mas reconhece sinais de preocupação em várias áreas.

Temas: Rasi Relatório Anual de Segurança Interna Neonazis Ciberespionagem

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