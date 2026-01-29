Suspeito de sequestro da filha de 3 anos no Porto fica em prisão preventiva

Carolina Resende Matos | Henrique Machado
Há 1h e 37min
Prisão

Detido tinha sido capturado na segunda-feira em Matosinhos após uma semana em fuga

Um homem de 42 anos suspeito de ter raptado a filha de três anos no Porto passou esta quinta-feira a conhecer as medidas de coação no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, tendo ficado inicialmente em prisão preventiva. A decisão poderá ser alterada para prisão domiciliária quando estiverem reunidas as condições necessárias, segundo apurou a CNN Portugal.

O detido tinha sido capturado na segunda-feira em Matosinhos, após uma semana em fuga, e a criança foi imediatamente entregue à mãe, segundo informou a Polícia Judiciária (PJ). O rapto ocorreu no dia 19 de janeiro, quando o homem subtraiu a filha de casa da ex-companheira durante uma visita, trancando a mãe no corredor da habitação.

Em comunicado, a PJ referiu que o suspeito está “fortemente indiciado pela prática dos crimes de rapto agravado, violência doméstica agravada, resistência e coação sobre funcionário e, ainda, de detenção de arma proibida”. Durante o período em que manteve a filha consigo, o homem contactou a ex-mulher para comunicar as condições e exigências que pretendia ver cumpridas para devolver a criança.

A PJ indicou que o suspeito refugiou-se num abrigo de montanha na zona de Montalegre, onde a criança foi encontrada em segurança. No local, foram apreendidas uma arma proibida e uma quantia em dinheiro.

Temas: Rapto Sequestro Porto Montalegre Prisão preventiva

Crime e Justiça

Suspeito de sequestro da filha de 3 anos no Porto fica em prisão preventiva

Há 1h e 37min

Procuradoria Europeia faz buscas em Portugal por suspeitas de fraude com fundos europeus durante a pandemia

Hoje às 14:11

GNR detém em Nisa homem suspeito de violência doméstica contra a companheira

Hoje às 12:20

Detido suspeito de abuso sexual e pornografia de menores em Gondomar

Hoje às 11:52
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Hoje às 09:29

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

Ontem às 07:21

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

Ontem às 12:16

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Hoje às 12:48

"O Tomás e o António diziam 'um, um' e eu: 'O quê?'": Trubin não sabia que o Benfica precisava de um golo para passar

Ontem às 23:10

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

Ontem às 10:53

Benfica ajuda Manchester City e Guardiola até agradece... a Mourinho

Hoje às 08:57

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Hoje às 15:30

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

Morreu João Canijo

Há 51 min

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Ontem às 08:04

Entidades públicas que ocupam imóveis da Segurança Social deixam dívida de 33,7 milhões de euros por pagar

Hoje às 07:00