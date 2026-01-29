Suspeito de sequestro da filha de 3 anos no Porto fica em prisão preventiva

Há 1h e 37min

Detido tinha sido capturado na segunda-feira em Matosinhos após uma semana em fuga

Um homem de 42 anos suspeito de ter raptado a filha de três anos no Porto passou esta quinta-feira a conhecer as medidas de coação no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, tendo ficado inicialmente em prisão preventiva. A decisão poderá ser alterada para prisão domiciliária quando estiverem reunidas as condições necessárias, segundo apurou a CNN Portugal.

O detido tinha sido capturado na segunda-feira em Matosinhos, após uma semana em fuga, e a criança foi imediatamente entregue à mãe, segundo informou a Polícia Judiciária (PJ). O rapto ocorreu no dia 19 de janeiro, quando o homem subtraiu a filha de casa da ex-companheira durante uma visita, trancando a mãe no corredor da habitação.

Em comunicado, a PJ referiu que o suspeito está “fortemente indiciado pela prática dos crimes de rapto agravado, violência doméstica agravada, resistência e coação sobre funcionário e, ainda, de detenção de arma proibida”. Durante o período em que manteve a filha consigo, o homem contactou a ex-mulher para comunicar as condições e exigências que pretendia ver cumpridas para devolver a criança.

A PJ indicou que o suspeito refugiou-se num abrigo de montanha na zona de Montalegre, onde a criança foi encontrada em segurança. No local, foram apreendidas uma arma proibida e uma quantia em dinheiro.