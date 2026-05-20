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Rapto violento no Grande Porto: vítimas foram agredidas e forçadas a assinar dívida

Magda Magalhães
Há 2h e 22min
Polícia Judiciária
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Grupo atuou em Valongo e Maia e é composto por homens ligados a desportos de combate

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro suspeitos de crimes violentos cometidos na madrugada de 12 de outubro de 2025, em Valongo e Maia, distrito do Porto.

Em comunicado, a PJ aponta que os suspeitos estão "fortemente indiciados pela prática dos crimes de rapto, sequestro, ofensas à integridade física qualificada, coação, acesso ilegítimo, furto de uso de veículo e detenção de arma proibida".

Segundo as autoridades, os quatro homens mantiveram duas vítimas, dois amigos, "privadas da liberdade, com recurso a agressões e ameaças", durante cerca de três horas. O objetivo seria localizar uma terceira pessoa que o grupo acusava de ter roubado "um quilograma de produto estupefaciente a um dos suspeitos".

Uma das vítimas foi obrigada a acompanhar o grupo a um estabelecimento de diversão noturna para tentar encontrar uma mulher que pudesse indicar o paradeiro do alegado autor do roubo da droga.

Os suspeitos forçaram ainda a vítima a desbloquear o acesso ao telemóvel e "a assinar uma confissão de dívida". Como não conseguiram localizar a pessoa que procuravam, acabaram por levar a viatura da vítima.

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As detenções foram realizadas no Porto, Gondomar e Valongo, após diligências da Diretoria do Norte da PJ que permitiram recolher provas consideradas relevantes para identificar e localizar os suspeitos.

Os detidos têm entre 23 e 32 anos e praticam "desportos de combate como pugilismo, jiu-jitsu e MMA". Segundo a PJ, a "superioridade numérica e física" do grupo deixou as vítimas sem capacidade de reação.

Um dos suspeitos não tem atividade profissional conhecida e possui antecedentes criminais relevantes. À data dos factos encontrava-se a cumprir uma pena suspensa de cinco anos por crimes de roubo agravado com arma de fogo.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

 

 

 

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Temas: Rapto Sequestro Droga Crime violento Valongo

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