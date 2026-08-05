Rapto na Marinha Grande: homem agredido e forçado a entrar num carro em fuga perante testemunhas

Daniela Rodrigues
Há 29 min
GNR (imagem Getty)
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Apesar das diligências realizadas pelas autoridades, os suspeitos não foram localizados

Um homem foi alegadamente raptado na noite de terça-feira, na Marinha Grande, por quatro indivíduos que o agrediram e o obrigaram a entrar num automóvel antes de se colocarem em fuga.

O alerta foi dado cerca das 22:30, depois de testemunhas terem presenciado a agressão na Rua José Matias Pedrosa. Segundo as informações apuradas, a vítima foi forçada a entrar na viatura contra a sua vontade.

A GNR de Leiria foi de imediato alertada para apoiar na interceção dos suspeitos. O veículo foi visto a fugir por uma estrada do Pinhal de Leiria, entre a Marinha Grande e Vieira de Leiria.

Apesar das diligências realizadas pelas autoridades, os suspeitos não foram localizados.

As circunstâncias do alegado rapto e a identidade da vítima permanecem por apurar. O caso está a ser investigado pelas autoridades competentes.

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Temas: Rapto Marinha Grande GNR Fuga Leiria
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