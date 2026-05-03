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Três detidos por rapto e extorsão

Agência Lusa , MM
Há 50 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Raptaram uma pessoa na zona do Grande Porto e exigiral a familiares o pagamento de alegada dívida

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens suspeitos de, na sexta-feira, terem raptado uma pessoa na zona do Grande Porto e exigindo a familiares o pagamento de uma alegada dívida, adiantou este domingo esta força policial.

Em comunicado, a PJ referiu que os suspeitos foram detidos em flagrante delito pelos crimes de rapto e extorsão ocorridos entre as cidades do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos durante a tarde e noite de sexta-feira.

“Durante a manhã e tarde desse dia, os três detidos tentaram localizar a vítima em vários locais onde sabiam poder encontrá-la, nomeadamente na residência da mãe e suposto local de trabalho, acabando por conseguir forçar um encontro pessoal, ao início da tarde, no Porto, durante o qual a constrangeram a acompanhá-los na viatura em que se faziam transportar”, explica o documento.

Segundo a PJ, recorrendo a ameaças e agressões, os alegados raptores pegaram no telemóvel da vítima (sobre a qual não são indicados dados) e contactaram vários familiares desta exigindo-lhes o pagamento de uma dívida, acrescida de juros.

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Depois de a situação ter sido comunicada à PJ e com o rapto ainda em curso, os inspetores começaram a desenvolver diligências e conseguiram localizar os suspeitos no interior do carro com a vítima que, ao final da noite, foi libertada.

Os detidos, de 22 e 23 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeitos a apresentações diárias, proibição de contactos entre si e com a vítima e entrega dos passaportes.

Temas: Rapto Extorsão Pj Polícia Judiciária
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