Homem sequestrado e agredido para revelar paradeiro de devedor de droga. Um dos suspeitos detido em Lisboa

Há 1h e 38min

A vítima acabou por ser abandonada numa zona florestal

Um homem, de 33 anos, foi detido em Lisboa pelo rapto de uma vítima, na madrugada de 07 de setembro de 2025, entre as localidades de Lousada e Freamunde, distrito do Porto, indicou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, esta força de investigação criminal refere que o suspeito de “crimes violentos no Norte do país” foi detido, em Lisboa, “fortemente indiciado pela prática dos crimes de rapto, ofensa à integridade física qualificada, coação agravada, ameaça agravada e detenção de arma proibida”.

“O suspeito, conjuntamente com outros três suspeitos, manteve a vítima sequestrada, sob ameaça e com recurso a agressões, inclusive com uma arma supostamente de fogo, com o objetivo que esta lhes facultasse a localização ou o contacto de uma terceira pessoa, a quem pretendiam cobrar uma dívida que tinha contraído com o agora detido, relacionada com a aquisição de produto estupefaciente”, diz a PJ.

Com esse objetivo, “obrigaram o ofendido a efetuar contactos telefónicos, bem como, utilizaram o seu telemóvel para tal, ameaçando outras duas pessoas, até conseguirem ver cobrada a dívida, o que veio a suceder, após transferência efetuada por via eletrónica”.

O ofendido acabou por ser deixado numa zona florestal, em Lousada.

Comunicados os factos à PJ, esta força de investigação criminal procedeu a diligências que permitiram “a recolha de elementos probatórios relevantes” que conduziram à detenção do suspeito, em Lisboa, onde se encontrava a trabalhar.

“Realizada busca à sua residência na zona do Grande Porto e no âmbito de outras diligências posteriores, foi possível apreender elementos de prova relevantes, nomeadamente produto estupefaciente, essencialmente resina de canábis, mas também cocaína”, lê-se no comunicado.

Foram também apreendidos “objetos de suporte à atividade do tráfico de estupefacientes, como balança de precisão, tábua de corte e cerca de um milhar de embalagens individuais destinadas ao acondicionamento e venda/distribuição de estupefaciente”.

A PJ sublinha que “o detido apresenta antecedentes criminais relevantes”.

“Já em fevereiro deste ano, após busca domiciliária à sua residência e apreensão de produto estupefaciente e artigos/objetos em tudo semelhantes aos agora apreendidos, havia sido detido em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, encontrando-se assim sujeito a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência”, explica a Judiciária.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.