Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal localizados pela GNR

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Só com água e uma peça de fruta: crianças de três e cinco anos encontradas abandonadas em estrada nacional

Foram vendadas para fazer um "jogo" e acabaram abandonadas em Portugal: toda a história das duas crianças francesas

O casal foi encontrado em Fátima e já terá sido detido, confirmou ainda a CNN Portugal. Trata-se de Marine Rousseau, 41 anos, e Marc Ballabriga, 56 anos

A mãe e o padrasto das duas crianças abandonadas entre Alcácer do Sal e Comporta foram localizados pela GNR, sabe a CNN Portugal.

O casal foi encontrado em Fátima e já terá sido detido, confirmou ainda a CNN Portugal. Trata-se de Marine Rousseau, 41 anos, e Marc Ballabriga, 56 anos, que estavam de carro quando foram abordados.

O caso começou ainda em França, onde a mãe destes irmãos de três e cinco anos os raptou, trazendo-os depois para Portugal, onde entrou por Bragança.

Ao que as autoridades conseguiram perceber, a mãe disse aos dois filhos que iam fazer um jogo e vendou-os. Quando voltaram a abrir os olhos a progenitora já não estava e os irmãos estavam perdidos no meio da Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e a Comporta. Consigo tinham apenas uma garrafa de água e uma peça de fruta.

Os dois irmãos foram avistados por um homem, Artur Quintas, padeiro de profissão, que ficou com eles até à chegada da GNR, que rapidamente os encaminhou para o Hospital de Setúbal para uma avaliação completa do estado de saúde.

Debeladas eventuais mazelas, e já depois de terem sido pedidas informações à embaixada de França em Portugal, também com o apoio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e da Comissão de Proteção de Menores, a medida aplicada pelo tribunal foi a de acolhimento familiar, não sendo até ao momento perceber a quem foram entregues os menores, já que não têm família em Portugal.

As autoridades ligaram este caso a um outro desenvolvido em França, onde esta mãe e os filhos eram procurados há 15 dias, depois de terem fugido do país, já depois de a mulher ter deixado para trás um outro filho, este com 16 anos.