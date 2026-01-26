Suspeito de raptar a filha de três anos detido pela PJ após uma semana em fuga

Agência Lusa , CM
Há 1h e 40min
Polícia Judiciária

Homem, de 42 anos, refugiou-se com a filha num abrigo de montanha, na zona de Montalegre, mas foi apanhado em Matosinhos

Um homem suspeito de ter raptado a filha de três anos de casa da ex-mulher no dia 19 no Porto foi detido, em Matosinhos, e a criança foi entregue à mãe, anunciou a Polícia Judiciária (PJ) nesta segunda-feira.

Em comunicado, a PJ refere que o detido, de 42 anos, está “fortemente indiciado pela prática dos crimes de rapto agravado, violência doméstica agravada, resistência e coação sobre funcionário e, ainda, de detenção de arma proibida”.

Segundo a PJ, o homem, que foi detido no domingo após uma semana em fuga, “subtraiu a criança de casa da sua ex-mulher, no Porto” na sequência de uma visita, durante a qual conseguiu trancar a mãe da criança no corredor da habitação.

“Durante esse tempo, o homem contactou a sua ex-mulher e comunicou-lhe as condições e exigências que pretendia ver cumpridas para que pudesse restituir a criança”, indicou ainda a PJ.

O suspeito refugiou-se com a filha “num abrigo de montanha, na zona de Montalegre, local onde foi aprendida uma arma proibida e uma quantia monetária”.

Na tarde de domingo, a PJ conseguiu localizar o suspeito e a menor, na cidade de Matosinhos, e “uma vez reunidas as condições de segurança e a salvaguarda da integridade física da menor, procedeu-se à abordagem do agressor”.

A PJ explica que o homem “resistiu fisicamente, tentando opor-se à detenção e recuperação da menor, investindo contra” os agentes.

A criança apresentava “deficientes condições de higiene” e foi entregue à mãe.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.

Temas: Rapta filha Rapto Porto Detido PJ

Relacionados

Homem leva filha de três anos após trancar ex-mulher em casa no Porto

Crime e Justiça

Suspeito de raptar a filha de três anos detido pela PJ após uma semana em fuga

Há 1h e 40min

Homem esfaqueado na Amadora. PSP alvo de arremesso de garrafas 

Hoje às 08:05

Ex-dirigente do Chega começa a ser julgado por recurso à prostituição de menores

Hoje às 07:59

Licenças de armas de fogo para defesa pessoal caíram 95% em dez anos

Hoje às 07:05
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Ontem às 16:00

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Ontem às 17:54

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Ontem às 08:30

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Ontem às 14:15

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

24 jan, 15:23
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Ontem às 15:03

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

24 jan, 17:59

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Porque passei uma semana numa ilha do Pacífico com o marido da minha melhor amiga

Ontem às 11:00

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

24 jan, 14:15

Cansaço, frio e palpitações: os sinais da tiroide que não deve ignorar

Ontem às 11:02

Português detido em França por matar jovem de 23 anos com dez tiros à queima-roupa. Bebé sobreviveu

Ontem às 15:16