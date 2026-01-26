Suspeito de raptar a filha de três anos detido pela PJ após uma semana em fuga

Homem, de 42 anos, refugiou-se com a filha num abrigo de montanha, na zona de Montalegre, mas foi apanhado em Matosinhos
Um homem suspeito de ter raptado a filha de três anos de casa da ex-mulher no dia 19 no Porto foi detido, em Matosinhos, e a criança foi entregue à mãe, anunciou a Polícia Judiciária (PJ) nesta segunda-feira.
Em comunicado, a PJ refere que o detido, de 42 anos, está “fortemente indiciado pela prática dos crimes de rapto agravado, violência doméstica agravada, resistência e coação sobre funcionário e, ainda, de detenção de arma proibida”.
Segundo a PJ, o homem, que foi detido no domingo após uma semana em fuga, “subtraiu a criança de casa da sua ex-mulher, no Porto” na sequência de uma visita, durante a qual conseguiu trancar a mãe da criança no corredor da habitação.
“Durante esse tempo, o homem contactou a sua ex-mulher e comunicou-lhe as condições e exigências que pretendia ver cumpridas para que pudesse restituir a criança”, indicou ainda a PJ.
O suspeito refugiou-se com a filha “num abrigo de montanha, na zona de Montalegre, local onde foi aprendida uma arma proibida e uma quantia monetária”.
Na tarde de domingo, a PJ conseguiu localizar o suspeito e a menor, na cidade de Matosinhos, e “uma vez reunidas as condições de segurança e a salvaguarda da integridade física da menor, procedeu-se à abordagem do agressor”.
A PJ explica que o homem “resistiu fisicamente, tentando opor-se à detenção e recuperação da menor, investindo contra” os agentes.
A criança apresentava “deficientes condições de higiene” e foi entregue à mãe.
O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.