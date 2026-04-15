Agência de energia atómica alerta para atividades nucleares na Coreia do Norte

Agência Lusa , AM
Há 1h e 45min
Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, em Zaporizhzhia (AP Photo/Andriy Andriyenko)

Equipas de inspeção avaliaram minuciosamente as capacidades nucleares da Coreia do Norte

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O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, alertou esta quarta-feira para o aumento significativo da atividade com energia nuclear na Coreia do Norte, tal como anunciara Pyongyang.

"Confirmámos que as atividades nucleares estão em curso e em expansão significativa, não só no reator de classe de 5 MegaWatts (MW), nas instalações de reprocessamento de combustível nuclear usado e no reator de água em Yongbyon, mas também noutras instalações por perto”, disse Grossi, em conferência de imprensa em Seul, citado pelo jornal sul-coreano Chosun Ilbo.

O responsável da AIEA declarou que as equipas de inspeção avaliaram minuciosamente as capacidades nucleares da Coreia do Norte, mesmo após a retirada daquele país, em 2009.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, determinou, em fevereiro, que o país vai fortalecer e expandir ainda mais as suas forças nucleares, exercendo plenamente seu estatuto de estado detentor de armas nucleares, no congresso que define a estratégia nacional quinquenal.

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Jong-un também declarou que qualquer evolução positiva nas relações bilaterais com os Estados Unidos da América depende de os responsáveis de Washington abandonarem as suas exigências de desnuclearização de Pyongyang.

As declarações de Rossi ocorrem três dias depois de a Coreia do Norte ter realizado um teste de mísseis de cruzeiro descritos como "estratégicos", uma indicação de sua potencial capacidade de transportar ogivas nucleares.

Temas: Rafael Grossi Aiea Coreia do Norte
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