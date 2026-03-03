Multas de trânsito rendem 87 milhões com novos radares e reforço da fiscalização

Há 1h e 33min

REVISTA DE IMPRENSA || Em 2024, o encaixe tinha sido de 70,6 milhões

As receitas do Estado com multas do Código da Estrada dispararam 22,8% em 2025, atingindo 86,9 milhões de euros, impulsionadas pelo reforço da fiscalização e pela entrada em funcionamento de novos radares, avança o Jornal de Notícias. Em 2024, o encaixe tinha sido de 70,6 milhões.

Apesar da subida, o valor ficou abaixo dos 99,2 milhões previstos no Orçamento do Estado. O investimento em sistemas automáticos de controlo de velocidade começa, ainda assim, a refletir-se nas contas públicas, num contexto de maior foco governamental na segurança rodoviária.

A fiscalização aumentou 26,5% face ao ano anterior. A Guarda Nacional Republicana destacou-se com um crescimento de 193,5% na utilização do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO). Também a Polícia de Segurança Pública reforçou operações, com mais 9,7%.

Dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária indicam que, até setembro, foram fiscalizados 239,5 milhões de veículos, mais 26,5% em termos homólogos. As infrações subiram 14,1%, para 1,1 milhões, mas a taxa de infração caiu de 0,43% para 0,38%, sinalizando efeito dissuasor.

Para 2026, o Governo estima arrecadar 113,5 milhões de euros.