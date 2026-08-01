O Melhor Quiz de Política | Martírio de uma tarde de verão

Há 59 min

Ao fim de três semanas sob fogo, Luís Neves rebateu as “gravíssimas suspeitas”, as “insinuações”, as “falácias” e “acusações de extrema gravidade” sobre a sua atuação passada

Não é todos os dias que se vê um ministro que se deixou fritar em lume brando durante três semanas a responder “ponto por ponto” a todas as suspeitas em que se viu envolvido. Apesar disso, apresentou-se perante os jornalistas “empoderado”, “coeso”, “motivado” e “absolutamente tranquilo”. Isto, nas suas palavras. A linguagem corporal talvez dissesse outra coisa, mas isso são detalhes.

Ao longo de quase uma hora, Luís Neves explicou decisões “fora da caixa” e mostrou o seu profundo desprezo por burocracia e papelada, e vitimizar-se. Talvez tenha exibido também um fraco entendimento sobre o que é ou não é uma piscina – mas isso cabe aos especialistas julgar. A si, basta-lhe responder ao melhor (e único) questionário sobre política portuguesa.