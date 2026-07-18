O melhor quiz de política | Uma novela mexicana hecha en Portugal

Há 39 min

¡Hola! Bienvenido a Portugal, donde el programa con mayor audiencia es una telenovela mexicana de producción local, protagonizada por Alexandre, el reformador, y Montenegro, el jefe

Mais uma semana em que se ouviram e viram coisas espantosas na política nacional. A Seleção Nacional foi eliminada do Mundial, mas o Governo mantém vivo o slogan “Fazer o que nunca foi feito”. Por exemplo, na avaliação dos exames do secundário.

Também foi semana de debate do Estado da Nação, que permitiu igualmente avaliar o estado da noção, ou da falta dela, por parte de alguns protagonistas políticos. Sabe quem disse o quê nesta semana de dramalhão sul-americano? Confira tudo no melhor (e único) questionário sobre a política portuguesa.



