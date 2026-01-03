O melhor quiz de política | Ano novo, campanha velha

Filipe Santos Costa
3 jan, 10:00
quiz

Mudou o ano, mas não mudaram os argumentários dos candidatos às presidenciais. Sabe quem disse o quê?

O ano novo começou como o velho tinha acabado: com os candidatos presidenciais (que são onze e não apenas oito) a repisar razões mais do que conhecidas. O debate das rádios, que aconteceu na sexta-feira com os oito “principais candidatos”, foi a prova de que nada mudou com a viragem de ano.

Esteve atento ao que os aspirantes a Belém disseram esta semana? Vamos lá tirar isso a limpo, no melhor (e único) quiz de política portuguesa.

