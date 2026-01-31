O melhor quiz de política | E tudo o vento levou

Há 2h e 47min

Queria uma semana de campanha eleitoral? Pois, não foi possível. Não é só o cansaço e a repetição de argumentos. Até os elementos estão a dificultar a vida aos candidatos

Esta semana houve o debate final, e António José Seguro continuou a faturar apoios à direita e ao centro-direita, alguns francamente improváveis, e outros com consequências inesperadas: quem esperaria, nesta altura do campeonato, uma revolta de figuras do CDS contra a direção do partido? (lição n.º 1: contra todas as evidências, parece que o CDS ainda existe...)

Mas a campanha desapareceu, levada pelo vento (literalmente, no caso de muitos cartazes espalhados pelo país). A tempestade Kristin, com as suas consequências trágicas, dominou as atenções mediáticas. Ainda assim, houve frases marcantes. Ainda que, como sabemos, palavras leva-as o vento.