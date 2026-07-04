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O Melhor Quiz De Política | Isso agora não interessa nada

Filipe Santos Costa
Há 57 min
Quiz
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Há um governante que, contra ventos e marés, injeta doses maciças de confiança e otimismo no Governo. Acredita, confia, e não se prende em detalhes. Fará escola?

A política começa a ter aquele toque de sal e aroma de protetor solar que prenuncia a chegada da silly season. Antes de passarmos diretamente para o dramatismo da época dos fogos, aproveitemos a pré-silly season. Temos ornitologia, lobos e carneiros, e coisas modernas como canais de Whatsapp e música dos Arcade Fire. 

No conjunto, talvez haja razões para algum otimismo. Mas sem exageros. O que é que tudo isto tem a ver com política? É o que poderá descobrir no melhor (e único) questionário sobre política nacional.

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Temas: Quiz de politica Silly season Confiança Governo
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