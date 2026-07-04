O Melhor Quiz De Política | Isso agora não interessa nada

Há um governante que, contra ventos e marés, injeta doses maciças de confiança e otimismo no Governo. Acredita, confia, e não se prende em detalhes. Fará escola?
A política começa a ter aquele toque de sal e aroma de protetor solar que prenuncia a chegada da silly season. Antes de passarmos diretamente para o dramatismo da época dos fogos, aproveitemos a pré-silly season. Temos ornitologia, lobos e carneiros, e coisas modernas como canais de Whatsapp e música dos Arcade Fire.
No conjunto, talvez haja razões para algum otimismo. Mas sem exageros. O que é que tudo isto tem a ver com política? É o que poderá descobrir no melhor (e único) questionário sobre política nacional.