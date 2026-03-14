O melhor quiz de política | Purificar a democracia, sempre!

Filipe Santos Costa
Há 1h e 39min
O melhor quiz

Em semana de posse do novo Presidente da República, houve um apelo praticamente ignorado para que se “purifique a democracia”. É disparatado? Claro. Mas também é para isso que cá estamos

Portugal tem um novo chefe do Estado, não tem uma nova primeira-dama, porque esta recusa esse título inexistente, mas a nossa tipo-primeira-dama usou um vestido azul na tomada de posse do marido. A autoria, o custo e os arranjos desse vestido deram pano para mangas num dos micro-escândalos políticos da semana.

A política portuguesa nunca tem momentos aborrecidos, como esta semana voltou a provar. Tire tudo a limpo no melhor (e único) quiz sobre a política nacional.

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Política

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