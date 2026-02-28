O Melhor Quiz De Política | O regresso do fantasma da ópera

Filipe Santos Costa
Há 51 min
Quiz

Em tempos Passos Coelho sonhou com uma carreira musical em musicais de Filipe La Féria. Apesar da bonita voz de barítono, foi descartado. Restou-lhe a política. Que lhe permite agora fazer o célebre papel do Fantasma, assombrando o PSD

O re-re-re-regresso de Pedro Passos Coelho continua a ser notícia, desta vez criticando o Governo de Luís Montenegro, tal como fez em todas as vezes anteriores nos últimos dois anos. Esse e outros assuntos igualmente divertidos irão testar a sua atenção a frases tonitruantes e a detalhes quase irrelevantes desta semana no melhor (e único) quiz de política nacional.

Temas: Quiz de politica Quiz O melhor quiz Filipe Santos Costa

Política

