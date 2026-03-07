O Melhor Quiz De Política | O duelo escrito nas estrelas será ao pôr do sol?

Há 1h e 18min

Há cheiro a pólvora na política doméstica. Passos Coelho disparou primeiro, Luís Montenegro desafiou-o para um duelo. Não é o único de que se fala por estes dias

O mundo cheira a pólvora pela manhã, à tarde e à noite. A nossa vida política também. Luís Montenegro deixou de ignorar o elefante na sala do PSD e convidou Passos para um duelo. André Ventura, menos formalista e educado, disparou com tudo contra a presidente da Assembleia da República em funções esta semana.

Os últimos dias não foram só isto, mas foram muito isto. Esteve atento? Tire a limpo no melhor (e único) quiz de política nacional.