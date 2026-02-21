O Melhor Quiz De Política | É circular, é circular, não há nada para ver

Há 2h e 4min

Tudo correu bem na resposta aos efeitos das tempestades: a tempo, com as respostas certas, com “dinheiro no bolso” das pessoas (menos as que têm de se amanhar com o ordenado de janeiro…). O Governo foi ao debate quinzenal pedir aplausos, havendo até quem os exigisse de pé

É verdade, a política portuguesa continua estranha. Ventura continua aos gritos, Montenegro responde-lhe no mesmo tom, mas felizmente nada disso impedirá acordos entre ambos no futuro, quando passar esta coisa da calamidade.

Não há chuva nem inundações que apaguem os focos de incêndio da política nacional. Faça o resumo da semana com as perguntas e respostas do melhor (e único) quiz de política nacional.