O melhor quiz de política | Calamidade? Temos. Ministra? Não

Há 13 min

Numa semana apenas tivemos eleições presidenciais, cheias bíblicas, uma ministra em fuga e um avistamento de Passos Coelho

Parecendo que não, esta foi uma semana política em cheio. Seguro foi eleito Presidente, Ventura ficou com metade (metade!) da percentagem eleitoral do Presidente-eleito, meio país continuou debaixo de água e a ministra mais necessária nesta circunstância deu à sola. Portugal passou de uma ministra da Administração Interna estagiária para um primeiro-ministro-em-acumulação-com-ministro-da-Administração-Interna em regime de substituição.

E o que pensa sobre tudo isto Pedro Passos Coelho, que regressou (mais uma vez) da sua reforma política? As respostas, como não podia deixar de ser, estão no melhor (e único) quiz de política portuguesa.