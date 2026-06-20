O Melhor Quiz de Política | Um espetáculo absolutamente tenebroso

Há 1h e 28min

Um dos principais políticos da nossa praça teve uma epifania: o que se passa na Assembleia da República é “absolutamente tenebroso”. Perante o que se vê, como contrariá-lo?

Este fim de semana há congresso do PSD, mas isso agora não interessa nada. O que interessa em relação ao PSD é a sua relação com o Chega. Não exageramos: basta ver o que vários responsáveis do PSD dizem sobre o parceiro preferencial de Luís Montenegro.

O líder social-democrata não é contestado? Veremos, depois de ter apostado tudo no Chega, e de Ventura lhe ter puxado o tapete com o chumbo do Código Laboral.

Essa é apenas uma das questões que esta semana atravessam o melhor (e único) questionário sobre política portuguesa. Aviso: também há um cavaquinho pelo meio.