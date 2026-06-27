MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

O Melhor Quiz De Política | Sobremesa da semana: salada de laranja

Filipe Santos Costa
Há 1h e 10min
Quiz
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O congresso do PSD pode ter parecido muito aborrecido, mas talvez essa seja uma fama injusta. Lancemos um segundo olhar ao que foi dito e ao que se passou nos dias seguintes

O congresso do PSD aconteceu no Velódromo de Sangalhos, e é fácil, perante o que se viu, fazer trocadilhos entre velódromo e velório. Deixemos isso para outros espaços. Aqui esmiúçam-se as subtilezas da política, e vamos esmiuçar algumas das frases que mercaram a reunião dos sociais-democratas.

Houve ministros, houve elogios a Montenegro, houve ministros que elogiaram Montenegro, e até ministros que prometeram fazer outra vez o que ainda não foi feito. Reveja a matéria no melhor (e único) questionário sobre política nacional.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Quiz de política Partidos PSD Congresso
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

O Melhor Quiz De Política | Sobremesa da semana: salada de laranja

Há 1h e 10min

Chega vai pedir fiscalização da constitucionalidade da PSU

Ontem às 19:24

Seguro falou com Montenegro sobre evolução da situação na Venezuela e o envio de apoio

Ontem às 13:00

Rui Tavares deixa liderança do Livre. Jorge Pinto e Isabel Mendes Lopes são candidatos em dupla

Ontem às 10:46
Mais Partidos

Mais Lidas

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:19

Aí está o primeiro grande duelo a doer do Mundial (e também o adversário do Brasil)

Ontem às 02:21

Ministério Público investiga suspeitas de perigo para a saúde pública e burla ao grupo Águas de Portugal

25 jun, 21:20

"Uma vitória para as famílias". Ryanair cede e altera políticas de lugares para pais com menores após investigação das autoridades britânicas

25 jun, 15:41

Casillas não recebeu 1,5 milhões de euros da seguradora. Fidelidade alega que enfarte "não constituiu um acidente de trabalho"

25 jun, 13:49

Pausas para comer ou ir à casa de banho são descontadas no salário de operadores do SNS24

Ontem às 07:28

Foi fundamental na ajuda dos EUA à Ucrânia e é altamente respeitado pelos militares. Agora, é a última vítima da purga de Hegseth

24 jun, 11:35

Cortes de energia, escassez de combustível e cancelamento dos acampamentos de verão: como os ataques da Ucrânia estão a transformar a Crimeia numa "espécie de apocalipse"

Ontem às 09:00

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:29

Forças russas estão a usar tática da II Guerra Mundial para atravessar rios

Ontem às 16:32

Serviços secretos de país da NATO dizem ter "indícios de que a Rússia está a preparar provocações militares contra os bálticos ou a Polónia"

Ontem às 16:18

Mergulhadores da polícia descobriram algo ilegal e inesperado num destino de férias popular entre ricos e famosos

25 jun, 06:30