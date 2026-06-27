O Melhor Quiz De Política | Sobremesa da semana: salada de laranja

Há 1h e 10min

O congresso do PSD pode ter parecido muito aborrecido, mas talvez essa seja uma fama injusta. Lancemos um segundo olhar ao que foi dito e ao que se passou nos dias seguintes

O congresso do PSD aconteceu no Velódromo de Sangalhos, e é fácil, perante o que se viu, fazer trocadilhos entre velódromo e velório. Deixemos isso para outros espaços. Aqui esmiúçam-se as subtilezas da política, e vamos esmiuçar algumas das frases que mercaram a reunião dos sociais-democratas.

Houve ministros, houve elogios a Montenegro, houve ministros que elogiaram Montenegro, e até ministros que prometeram fazer outra vez o que ainda não foi feito. Reveja a matéria no melhor (e único) questionário sobre política nacional.