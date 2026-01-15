Lisboa: seis detidos por tráfico de droga no bairro da Quinta do Loureiro

Daniela Rodrigues
Há 1h e 41min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Autoridades continuam a desenvolver diligências

A Polícia de Segurança Pública realizou, na tarde desta quinta-feira, uma operação de prevenção criminal no âmbito do tráfico de estupefacientes no Bairro da Quinta do Loureiro.

Da ação policial resultaram seis detenções. A operação, conduzida pela PSP, decorreu ao longo da tarde e terminou há instantes.

As autoridades continuam a desenvolver diligências no âmbito do processo, visando o combate ao tráfico de droga e o reforço da segurança na zona.

Os suspeitos serão presentes a tribunal nas próximas 48 horas.

