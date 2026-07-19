Era uma vez... uma viagem por Los Angeles com Quentin Tarantino

Há 40 min

Vamos a todo o lado: Beverly Hills e Hollywood, claro, mas também zonas mais remotas. Sempre à boleia dos magníficos filmes do realizador

Coloque a agulha na faixa "Misirlou" de Dick Dale porque está a entrar no universo de Tarantino, um passeio divertido, violento, romântico e repleto de vingança pela cidade natal do realizador, através da lente, literalmente, da sua filmografia.

A sua aventura escolhida ao estilo de Quentin é composta por cortes incríveis entre snack-bares tradicionais, cinemas independentes, bares de mergulho, casas particulares, uma igreja ativa e um clube de strip. Está repleto de restaurantes a sério, um motel para ficar, uma loja de penhores a sério, mas sem a personagem Gimp, antigos sets de cinema para passear e outras partes diversas de Los Angeles que provavelmente não teria outro motivo para explorar.

Por se tratar de uma digressão de Tarantino, há uma contagem de corpos. O restaurante do assalto de “Pulp Fiction” desapareceu, assim como o escritório de fianças de Cherry de “Jackie Brown”. RIP, a loja de banda desenhada de Clarence em “Amor à Queima-Roupa”, o armazém de “Cães Danados” e o motel de Butch em “Pulp”. Nada é cinematicamente sagrado?

Sendo Los Angeles, precisará de um carro para chegar a estes locais, seja um veículo acrobático Chevy Nova SS (“À Prova de Morte”) de 1971, um Volkswagen Karmann Ghia de 1968 (“Era Uma Vez... em Hollywood”) ou um carro alugado no aeroporto. Abrangemos locais desde o remoto condado de Los Angeles até ao lado sul da cidade, e áreas clássicas entre eles, incluindo o centro da cidade, Beverly Hills, Burbank, Sherman Oaks e, claro, Hollywood.

Por falar nisso, vamos começar esta Tarantour (crédito da pasta para o meu amigo e colega jornalista Chris Kaye, que vive em Los Angeles), tal como todas as histórias clássicas tradicionalmente começam, com…

"Era uma vez… em Hollywood" (2019)

Quentin Tarantino dirige os protagonistas de "Era uma vez em... Hollywood", Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, no interior da Casa Vega (A Cooper/Sony/Columbia/Kobal/Shutterstock)

Tarantino criou esta história com um final feliz que reescreve um dos momentos mais negros da história de Hollywood - os assassínios da "família" Manson em 1969 - numa versão alternativa em que os melhores amigos, o ator e duplo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e Cliff Booth (Brad Pitt), impedem os assassinos de alcançar a atriz Sharon Tate e os seus amigos.

Por ser baseada em factos reais, pode conduzir pela sinuosa Cielo Drive, em Beverly Hills, onde Sharon e o seu marido, o realizador Roman Polanski, tinham uma casa (10050 Cielo Drive). Se o fizer, tal como os nossos heróis fazem no filme, só chegará até um grande e pouco convidativo portão de segurança. A casa foi demolida em 1994, de acordo com o livro de Vincent Bugliosi sobre o julgamento de Manson, "Helter Skelter". Mas o portão de Polanski e a casa de Rick (10969 Alta View Dr., Studio City) são mostrados num local alternativo de filmagem numa rua sem saída no filme, e pode estacionar respeitosamente em frente à residência privada.

Por falar em residências particulares, a verdadeira Mansão Playboy, vista no filme, não está aberta ao público. Mas o terreno baldio onde Cliff estaciona o seu atrelado fica mesmo ao lado do Paramount Drive-in (7770 Rosecrans Ave., Paramount), onde pode ver filmes em exibição. O verdadeiro Van Nuys Drive-in, como é chamado o Paramount em "Era Uma Vez...", fechou em 1992.

É preciso decidir se vale a pena a viagem, mas a cerca de 70 quilómetros a norte do centro de Los Angeles fica o verdadeiro Rancho Spahn (12000 Santa Susana Pass, Chatsworth), onde a família Manson vivia na altura dos homicídios. Mas não há nada que marque as construções, apenas um trilho sinuoso por um vale tomado pela vegetação. No livro "Helter Skelter", desvenda-se que todos os edifícios do rancho foram destruídos num incêndio florestal que ocorreu durante os julgamentos de Manson em 1970.

Tarantino recriou meticulosamente o rancho a apenas seis quilómetros de distância, noutro antigo rancho de filmes, agora chamado Corriganville Park (7001 Smith Rd., Simi Valley). O cenário de "Era Uma Vez..." já não existe, mas pode-se passear pelo parque público e ver as fundações dos edifícios que utilizou, que datam de filmes muito mais antigos, incluindo "Fort Apache", de John Wayne, de 1948, indicados por placas no parque... No entanto, um dos últimos ranchos cinematográficos ainda em funcionamento, também a norte da cidade, é um dos destaques mais interessantes do argumento de Tarantino. Logo no início de "Era Uma Vez", vê-se o Melody Movie Ranch (Oakcreek Ave., Newhall) como cenário do programa de TV dos anos 50 de Rick, "Bounty Law". Na história, o western fictício foi filmado no Spahn Ranch. O Melody Ranch, com os seus nove hectares, foi comprado pelos seus atuais proprietários, Renaud e Andre Veluzat, ao próprio cantor e cowboy, Gene Autry.

Como se passear pela cidade do Velho Oeste já não fosse suficientemente emocionante - como se vê em “Deadwood”, “Westworld” (a série, não o filme), “Gunsmoke” e muitas outras - os visitantes de Melody, mediante marcação, podem ainda visitar um grande barracão que funciona como museu, repleto de objetos de época, incluindo um tanque do “Amanhecer Violento” original, um jipe ​​de “M*A*S*H” (a série, não o filme) e um carro nazi de “Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida”. Entre esta extensa coleção, encontra-se um enorme dente, o mesmo que está no topo da carroça conduzida pelo Dr. King Schultz (Christoph Waltz) enquanto percorre a rua principal de Melody Ranch, ao lado da personagem-título (Jamie Foxx) em “Django Libertado”, de Tarantino.

Na cena de "Era Uma Vez..." em que Sharon Tate atravessa dois cinemas antes de se ver no filme de 1968, "The Wrecking Crew", os cinemas em questão eram o clássico Bruin Theater (948 Broxton Ave., Los Angeles) e o Regency Village Theatre (961 Broxton Ave.), ambos atualmente encerrados, mas segundo a imprensa local, deverão reabrir no próximo ano após obras de remodelação.

Também há ótimas opções gastronómicas em restaurantes reais que aparecem em "Era Uma Vez...". Sentados no restaurante mais antigo de Hollywood, o Musso & Frank Grill (6667 Hollywood Blvd.), Marvin Schwarz (Al Pacino) faz uma avaliação sóbria da carreira de Rick. O lendário restaurante está tão impecável como quando foi inaugurado em 1919. Depois de passarmos por baixo da grande placa verde no parque de estacionamento com manobrista (vista no filme) e pelas cabines telefónicas de madeira no interior, fomos encaminhados para a nossa mesa. Era o mesmo lugar onde DiCaprio e Pacino se sentaram. A minha filha - uma estudante de cinema que considera Tarantino o seu realizador favorito - e eu encontrámo-nos lá com o meu amigo Chris. Fomos servidas por um empregado de mesa que vestia um uniforme de casaco vermelho, com o seu nome bordado na manga.

A 8 de agosto de 1969, na noite dos assassínios de Manson na Cielo Drive, Sharon e os seus amigos Jay Sebring, Abigail Folger e Wojciech Frykowski foram ao lendário El Coyote Mexican Cafe (7312 Beverly Blvd., Los Angeles). Tate, grávida de oito meses e meio, não se juntou a eles para uma rodada de margaritas (descritas como “lendárias” no menu). Pode sentar-se na mesa semicircular utilizada na recriação daquela noite no filme. Naquela época, tal como agora, o El Coyote é um local discreto e com pouca iluminação, popular entre as celebridades.

Na mesma noite de 1969, Cliff e Rick embebedam-se no fictício Casa Vega (13301 Ventura Blvd., Sherman Oaks), um restaurante de tijolos vermelhos com um ambiente acolhedor e iluminado por luzes de Natal, semelhante ao El Coyote. Há cabines de couro vermelho - a do meio aparece no filme - e um menu que oferece uma margarita agridoce batizada em homenagem ao realizador do filme, que, segundo consta, foi criada pelo próprio.

O Chili John’s (2018 W. Burbank Blvd., Burbank) - que serve principalmente, e sem surpresas, chili - é mencionado como um restaurante histórico em “Era Uma Vez...”, mas, de acordo com um dos seus proprietários, terá um papel de destaque este ano na sequela que se avizinha, “As Aventuras de Cliff Booth” (escrita por Tarantino e realizada por David “Fight Club” Fincher). A razão pela qual existem atualmente cartazes nas montras a anunciar um inexistente "Surf Burger" e um novo mural com tema de praia com vista para os bancos laranja brilhantes e o balcão em forma de ferradura no interior, é porque o Chili John's irá desempenhar o papel de Big Kahuna Burger no novo filme. Esta é uma referência obscura à cena de Samuel L. Jackson em...

"Pulp Fiction" (1994)

John Travolta e Uma Thurman dançam toda a noite no Jack Rabbit Slims em "Pulp Fiction". O interior do restaurante era um cenário, mas o exterior era de uma antiga pista de bowling transformada num escritório da Disney Imagineering (Miramax/Buena Vista/Kobal/Shutterstock)

Há mais jantares fictícios neste filme, um enredo com cortes temporais que envolvem drogas, crime e um misterioso objeto brilhante dentro de uma mala. Mas o segundo filme de Tarantino é essencialmente sobre segundas oportunidades.

O Jack Rabbit Slim's - a casa do "milkshake de 5 dólares", empregadas de patins vestidas como celebridades dos anos 50 e onde o gangster Vincent Vega (John Travolta) e a mulher do seu patrão, Mia Wallace (Uma Thurman), dançam toda a noite no seu não-encontro - nunca existiu. Se quiser ver o exterior do edifício, no entanto, pode olhar por cima de um pequeno muro do antigo bowling transformado em escritório da Disney Imagineering (1435 Flower St., Glendale) e imaginar a cena em que Vincent e Mia atravessam o parque de estacionamento para jantar.

Depois dos hambúrgueres e da dança, os dois vão para casa de Mia e do marido, Marsellus Wallace (1541 Summitridge Dr., Beverly Hills). Só é possível ver o topo do edifício branco, que fica mesmo atrás de um muro com portão - o Zillow oferece melhores vistas -, mas, como o nome da rua sugere, a vista lá de cima é cinematográfica.

Mia sofre uma overdose de heroína quando está com Vincent, e este leva-a a alta velocidade até à casa do seu traficante, Lance (Eric Stoltz). Com Mia inconsciente no lugar do pendura, Vincent bate com o carro no relvado da casa de Lance (3519 La Clede Ave., Los Angeles). Lá dentro - por falar em segundas oportunidades - Mia recebe a sua com uma injeção intracardíaca de adrenalina.

Se estiver com vontade de comer um batido, pode caminhar cinco quarteirões desde a casa de Lance até um Fosters Freeze (2760 Fletcher Dr., Los Angeles), onde o preço desta bebida refrescante começa nos… 5 dólares. É possível ver claramente esta gelataria antiga no filme, pois fica na esquina da Avenida Atwater, exatamente no cruzamento onde o pugilista assassino Butch (Bruce Willis) se encontra com Marsellus, que passava por ali. Butch sabe que o chefe do crime está atrás dele por ter ganho um combate que deveria ter perdido de propósito. O combate de boxe mortal tem lugar, como indicam as cenas exteriores, no Raymond Theatre (129 N. Raymond Ave., Pasadena), agora um espaço para eventos.

O esconderijo de Butch no motel pode ter desaparecido, mas a fachada do seu apartamento, para onde regressa para ir buscar o seu precioso relógio (e matar Vincent), é a do Heatherdale Apartments (11813 Runnymede St., North Hollywood). Estaciona na rua seguinte, Valerio. E o interior do apartamento e o pátio ficam a cerca de oito quarteirões de distância, no Royal Gilmore Apartments (11755 Gilmore St., North Hollywood).

Após o atropelamento, uma perseguição a pé leva Butch e Marsellus até à loja de penhores Maynard's Pawn Shop, filmada numa loja Crown Pawn Shop real e ainda em funcionamento (20933 Roscoe Blvd., Canoga Park), a 48 quilómetros de distância, ou seja, não é propriamente uma distância que se consiga percorrer a correr. Os atuais funcionários dizem que recebem visitas todas as semanas a perguntar sobre o "Pulp" e, em particular, se têm cave. Não têm. No interior da loja de penhores do centro comercial, há uma foto desbotada e autografada de Willis e uma réplica da espada samurai - no mesmo local do filme - que a sua personagem, Butch, usa para se livrar de Maynard.

Tarantino tem uma pequena participação no filme como Jimmy, um associado do companheiro de Vincent, Jules (Samuel L. Jackson). Quando Vincent e Jules disparam acidentalmente sobre um colega dentro do carro e têm de sair dali, Jules liga a Jimmy. Na casa de Jimmy (4149 Kraft Ave., Studio City), o anfitrião oferece aos nossos gangsters chávenas de café gourmet, mas está ansioso para que eles saiam dali antes que a sua mulher, Bonnie, chegue a casa e descubra o homem morto na garagem.

Assim que cheguei à casa - um pouco mais devagar do que o detetive Winston Wolf (Harvey Keitel) faz no filme, para ajudar com "a situação da Bonnie" - os moradores saíram pela porta da frente. J.P. Goodell e Taylor Connelly seguravam chávenas de café gourmet e logo adivinharam porque é que eu estava ali. Goodell disse que os seus amigos chamam ao espaço "Casa da Bonnie", "por causa da 'situação Bonnie'".

Se quiser ver a garagem do Monster Joe, onde Jules, Vincent e Wolf destroem o carro com a carroçaria lá dentro, é na verdade a A&R Auto Dismantlers (12143 Branford St., Sun Valley). Já passava do horário de funcionamento quando lá cheguei, mas espreitei por baixo do portão e vi, como era de esperar, carros.

Se ficou desapontado com o facto de o Hawthorne Grill - onde começa e acaba o não linear "Pulp" - ter sido demolido, existem outros restaurantes icónicos de Tarantino para tomar o pequeno-almoço. Um deles abre…

"Cães Danados" (1992)

Harvey Keitel dispara contra a polícia de Los Angeles em "Cães Danados" numa cena filmada num beco residencial no bairro de Highland Park, na cidade (Live Entertainment/Kobal/Shutterstock)

O primeiro filme de Tarantino é sobre um assalto a um banco que corre mal. Apresenta um gangue de ladrões com alcunhas peculiares, discutindo a ética de dar gorjeta aos empregados de mesa em restaurantes enquanto estão sentados no Pat & Lorraine’s Coffee Shop (4720 N. Eagle Rock Blvd., Los Angeles). O acolhedor restaurante de tijolos brancos tem cortinas com estampado de cerejas, bonecas mexicanas e outras quinquilharias nas prateleiras, além de elementos típicos de snack-bar, como uma vitrina redonda para tartes e um balcão. Localizado junto ao Occidental College (que também foi cenário frequente de filmagens, incluindo “As Meninas de Beverly Hills” e “Febre em Beverly Hills”), o Pat & Lorraine’s explora a sua ligação com “Cães Danados”. O nosso empregado de mesa reparou que eu e a minha filha estávamos a ver as fotos e os posters emoldurados do filme e perguntou se gostaríamos de nos sentar na mesa onde o gangue se senta no filme. Depois de um pequeno-almoço reforçado com omelete e panquecas, dei uma gorjeta generosa.

No filme aparece também o Johnie's Coffee Shop (6101 Wilshire Blvd., Los Angeles), um café de estilo Googie dos anos 50 que ainda existe, mas funciona apenas como local de filmagem e galeria de arte temporária. É lá dentro que o Sr. Orange (Tim Roth) se encontra com o seu contacto na polícia. (É também onde o Dude e Walter discutem a origem de um dedo decepado em "O Grande Lebowski".) Noutro local, o Sr. Orange conta a história inventada que permite ao agente infiltrado entrar no gangue, dentro do que é hoje o Skinny's Lounge (4923 Lankershim Blvd., North Hollywood), que foi remodelado e transformado num clube noturno ao estilo dos anos 50.

Quanto ao banco (visto apenas por fora) onde começa a contagem de corpos, é atualmente um parque infantil coberto chamado My Lil Town (2612 W. Burbank Blvd., Burbank). A perseguição policial subsequente ocorre ao longo da York Blvd., a poucos quarteirões do Pat & Lorraine's, no bairro da moda de Highland Park. No final do que é hoje um quarteirão moderno com lojas de segunda mão, o Sr. Pink rouba o carro de um condutor na esquina, entre o que é hoje o Café De Leche (5000 York Blvd., Los Angeles) e o pequeno York Park.

A apenas dois quilómetros e meio de distância, fica o beco do tiroteio (com início na 113 N. Ave. 55, Los Angeles) de onde o Sr. White (Harvey Keitel) e o Sr. Orange saem, bem, feridos. E embora tenha sido demolido, o armazém (5860 N. Figueroa St., Los Angeles), onde se passa a maioria das cenas do filme, ficava apenas a quatro quarteirões do beco. Uma papelaria ocupa agora o lugar do antigo armazém, e há uma adorável cafetaria perto da esquina chamada Kitchen Mouse Cafe, onde pode contemplar a psicopatia arrancadora de orelhas do Sr. Blonde, também conhecido por Vic Vega (e irmão de Vincent, de "Pulp", caso não saiba).

Vega é interpretado de forma ameaçadora por Michael Madsen, que também interpreta um assassino em...

"Kill Bill: Volume 1" (2003) e "Kill Bill: Volume 2" (2004)

Vivica A. Fox está envolvida numa luta mortal com facas dentro da cozinha da sua casa em “Kill Bill: Vol. 1”, filmado numa rua tranquila e arborizada no bairro de Sierra Vista, em Los Angeles (A Band Apart/Miramax/Kobal/Shutterstock)

Uma Thurman é Beatrix Kiddo (também conhecida como Mamba Negra ou A Noiva), passando uma boa parte de dois filmes a procurar vingança contra os membros do Esquadrão Assassino Víbora Mortal, do qual já fez parte. Tarantino filmou grande parte dos filmes na China e no Japão, com algumas exceções notáveis ​​na região de Los Angeles.

Madsen interpreta Budd (também conhecido por Sidewinder), um membro do Esquadrão que trabalha no clube de striptease My Oh My, retratado de forma realista pelo Sam’s Hofbrau (1751 E. Olympic Blvd., Los Angeles), localizado num distrito de armazéns perto de Skid Row, em Los Angeles. Por "realmente", quero dizer que o Sam's é um clube de striptease a sério, com strippers a sério, por isso, se este não é o seu tipo de lugar, afaste-se. Reparei numa TV perto da porta a exibir cenas de "Kill Bill: Volume 2" que foram filmadas dentro do local escuro e barulhento. Numa cena de "Jackie Brown", a personagem de Samuel L. Jackson também espera dentro do Sam's.

Beatrix encontra a casa de Vernita Green (5506 Atlas St., Los Angeles), outra assassina. Interpretada por Vivica A. Fox, Green (também conhecida por Copperhead) é reformada e mãe, aparentemente a viver nos subúrbios. Dentro da casa, as duas protagonizam a melhor sequência de ação numa cozinha já vista num filme. Situada numa rua arborizada com casas modestas no bairro de Sierra Vista, foi surpreendente encontrar a porta da frente da casa fechada com tábuas, as janelas escurecidas e, ainda assim, nenhum sinal de "vende-se".

O que Beatrix procura vingar é o massacre que sofreu no seu casamento, às mãos do seu antigo gangue e do seu líder, Bill (David Carradine). Baleada na cabeça no dia do casamento, a noiva esteve em coma durante quatro anos, acordando finalmente no Hospital St. Luke’s (2690 E. Washington Blvd., Pasadena).

O massacre ocorreu na pequena capela branca Two Pines Chapel, a 120 quilómetros a norte de St. Luke's. Junto a uma árvore de Josué, em vez de pinheiros, e com pouco mais à volta, encontra-se hoje a Igreja Adventista Sanctuary (19809 E. Ave. G, Lancaster). O local começou por ser um salão comunitário e depois serviu de cenário para filmagens - como cenário de igreja em vários filmes, começando com "Confissões Verdadeiras", com Robert De Niro - antes de se tornar uma igreja real. É possível ver a placa original da capela, "High Vista Community Hall", no início do videoclipe de "Road to Nowhere", da banda Talking Heads.

O pastor Oscar Castaneda instalou placas de “entrada proibida”, arame farpado e um camião para obstruir a vista da igreja, porque, segundo ele, alguns fãs estavam a tirar fotografias nuas na varanda da frente. Mas disse que cumprimenta todos os visitantes, exceto durante o culto de sábado, e deixa-os entrar, desde que sejam respeitosos. Contabilizou 14 mil assinaturas nos seus livros de visitas desde 2007. Reabriu também a igreja para filmagens e produções de videoclipes, a fim de apoiar os empregos locais e a economia.

Mais 60 quilómetros a leste, no deserto, pode saborear um delicioso hambúrguer no Emma Jean’s Holland Burger Cafe (17143 N. D St., Victorville), o antigo restaurante da Route 66 visto no início do “Vol. 1”.

No caminho para a capela, se seguir pela E. Palmdale Blvd., estará a conduzir pelo mesmo troço de estrada que (aparentemente) não vai dar a lado nenhum, como se vê noutro filme. Uma chamada telefónica de um telefone público acontece naquela estrada, levando a um momento apaixonado entre os recém-casados ​​Clarence e Alabama Worley em…

"Amor à Queima-Roupa" (1993)

Patricia Arquette, no papel de Alabama Worley em "Amor à Queima-Roupa", posa junto à piscina do Safari Inn (Morgan Creek/Davis/Kobal/Shutterstock)

Escrito por Tarantino e realizado por Tony Scott, este é o romance entre Clarence (Christian Slater), um funcionário de uma loja de banda desenhada, e Alabama (Patricia Arquette), uma call girl principiante, que se encontram por acaso e, de seguida, se deparam com uma mala de cocaína que impulsiona o enredo.

Levam a droga de Detroit para Los Angeles para a venderem a um famoso realizador de cinema, na esperança de viverem felizes para sempre. Pelo caminho, os nossos heróis românticos envolvem-se com a máfia, polícias, um proxeneta intimidante chamado Drexl (Gary Oldman), um Elvis imaginário (Val Kilmer) e um hilariante colega de quarto drogado chamado Floyd (Brad Pitt).

O filme começa num bar decadente de Detroit, que na verdade é um pequeno bar de um centro comercial em San Fernando, chamado El Potro Bar (1113 San Fernando Rd.). A empregada de bar falava pouco inglês, assim como os outros clientes, mas compreendeu e assentiu com a cabeça quando lhe perguntei se tinha visto "Amor à Queima-Roupa" e sabia que o filme tinha sido gravado lá. A minha filha e eu jogámos algumas partidas de bilhar enquanto eu admirava a decoração com o tema dos cavalos, em homenagem ao nome do bar (traduzido como "O Potro").

Depois de Clarence sair do bar, vai a uma sessão tripla de filmes de kung fu num cinema antigo chamado Vista. Também não fica em Detroit, o verdadeiro Vista Theater, com temática egípcia (4473 Sunset Dr., Los Angeles), pertence agora ao argumentista de "Amor à Queima-Roupa". Tarantino escolhe o que será exibido tanto no ecrã principal, uma mistura de filmes antigos e novos, como na sala de 20 lugares chamada Video Archives Cinema Club (nomeada em homenagem à loja de aluguer de vídeos onde trabalhou). O microcinema exibe cópias obscuras em VHS e 16mm da coleção pessoal do realizador. Outros detalhes que gostei no Vista incluíam as deliciosas pipocas, as impressões das mãos de Bud Cort (de "Harold e Maude") no passeio em frente ao cinema e o facto de o som do ecrã principal ser reproduzido nas casas de banho para que não se perca nada enquanto se lava as mãos, e talvez até se converse com um Elvis imaginário.

Clarence encontra Alabama no Vista e, depois do último filme de kung fu, ela convida-o para comer uma tarte e conversar. O restaurante escolhido é o Rae's Restaurant (2901 Pico Blvd., Santa Monica), bem longe do Vista. Para além de o Rae's não estar aberto até tarde (fecha às 14:00 todos os dias), nem sequer servem tarte. Dois velhos amigos estavam sentados à mesa de Clarence e Alabama (a terceira a contar da frente) quando cheguei, por isso tomei o meu pequeno-almoço ao balcão, de frente para um poster do filme "Amor à Queima-Roupa" e uma coleção emoldurada de outros filmes passados ​​no Rae's, incluindo "Starsky & Hutch" e "Bowfinger".

Ainda na sua primeira noite juntos, Alabama e Clarence declaram a sua devoção um ao outro em frente ao apartamento de Clarence, em frente a um outdoor. Embora o anúncio já não esteja lá, a localização do outdoor (721 S. Main St., Los Angeles) é facilmente identificável se olharmos da rua, na lateral de um edifício abandonado.

Depois de um casamento relâmpago e de um tiroteio mortal na casa de Drexl, abandonam finalmente "Detroit" rumo a Los Angeles. A primeira paragem é a casa do amigo Dick Richie (Michael Rapaport). Tentei encontrar o endereço, mas as informações partilhadas online por outros fãs de alugueres de filmes estavam incorretas. Mais interessante ainda, pode reservar um quarto onde Clarence e Alabama ficam. Trata-se do "Safari Motor… Motel Inn… Safari Motel", como Floyd tenta pronunciar o nome do Safari Inn (1911 W. Olive Ave., Burbank) no meio do fumo de canábis. Tal como no filme, o motel com temática tiki tem piscina e terraço para banhos de sol, mas os quartos são básicos e mais parecidos com os de motel do que os mostrados no ecrã.

Os nossos heróis são testados como traficantes de droga de confiança durante uma emocionante volta na montanha-russa Viper, no Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia), o mesmo parque de diversões que serviu de cenário ao Wally World em "Férias". A cena final do filme, com a negociação de droga e o tiroteio, tem lugar no Hotel Ambassador (onde o então candidato presidencial Robert F. Kennedy foi assassinado em 1968), infelizmente demolido em 2005. No final do filme, Alabama e Clarence vivem felizes para sempre no México, também conhecido como a praia de Malibu, no condado de Los Angeles (US-1/Pacific Coast Highway, Malibu).

Não muito longe de onde Tarantino viveu durante algum tempo quando era criança, a sul do Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), há uma cena comovente em "Amor à Queima-Roupa" perto do aeroporto, depois de Alabama quase ter sido assassinada no Safari Inn. O Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) aparece em outros dois filmes do realizador, especificamente nos icónicos mosaicos dos anos 1960 que adornam os túneis de passageiros dos Terminais 3 e 4 em "Era Uma Vez". Estes mesmos corredores aparecem no início de...

"Jackie Brown" (1997)

Samuel L. Jackson e Pam Grier, que interpreta a personagem principal em “Jackie Brown”, discutem no terraço de um apartamento à beira-mar, no bairro de Playa del Rey, em Los Angeles (Moviestore/Shutterstock)

Com Pam Grier no papel principal, vemos Jackie, uma assistente de bordo envolvida no tráfico de droga e na batota, a regressar do trabalho no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX, 1 World Way). O elegante hotel Cockatoo Inn, junto ao aeroporto, já tinha fechado quando Tarantino ali filmou algumas cenas, e foi infelizmente substituído pelo impessoal (embora com piscina) Comfort Inn Cockatoo (11500 Acacia Ave., Hawthorne).

Teria preferido ficar no apartamento de praia de Melanie (6403 Ocean Front Walk, Playa del Rey), propriedade do traficante de armas Ordell Robbie (Samuel L. Jackson). Parado na areia em frente ao pequeno prédio, contei à hóspede do andar de cima, que me observava da varanda, que Jackson e Robert De Niro já tinham ficado hospedados no apartamento por baixo do dela. "Porreiro", respondeu, "agora vou ter de ver o filme."

Ao contrário dos cinco filmes anteriores que analisámos, quase todos os outros locais de “Jackie Brown” se passam na zona sul de Los Angeles. Ordell vai buscar Beaumont (Chris Tucker) ao seu apartamento (1030 Lakme Ave., Wilmington), que fica praticamente em Long Beach. O apartamento de Jackie (17575 Yukon Ave., Torrance) fica na mesma zona da cidade do Del Amo Fashion Center (3525 W. Carson St., Torrance), o centro comercial onde acontece o duplo golpe. Embora a Macy’s ainda esteja lá (chamada a loja de departamentos fictícia Billingsley no filme), uma grande renovação e expansão do Del Amo eliminou a antiga praça de alimentação vista no filme, bem como o parque de estacionamento onde a personagem de De Niro dispara sobre a “coelhinha da praia” drogada Melanie (Bridget Fonda).

Mas o meu lugar favorito relacionado com o filme não é um local de filmagem, mas sim uma cafetaria junto ao Vista Theater, que pertence a Tarantino. A Coffy de Pam (4473 Sunset Dr., Los Angeles) é uma referência ao sucesso do género blaxploitation de 1973, "Coffy", protagonizado por Grier no papel da enfermeira hippie "Coffy" Coffin e com o slogan "Ela vai deixar-te de queixo caído!". O encantador recanto serve cafés, taças de cereais e canecas amarelas com a imagem de Grier de um lado e "Uma chávena por Quentin Tarantino" do outro. Há também uma salinha com TV e videogravador, que estava a passar "O Conde de Monte Cristo" quando lá estive em maio. O barista comentou: "Dizem que o filme lá exibido é uma pista para o próximo projeto de Quentin". Teremos de esperar para ver.

O Vista não é o único cinema de Los Angeles que o realizador possui. O outro encabeça a lista de alguns outros locais do nosso tour, os de…

Os lugares pessoais de Tarantino

O New Beverly Cinema foi comprado por Quentin Tarantino em 200. O realizador exibe filmes clássicos, incluindo os seus próprios, no cinema de Los Angeles (Alice Rope)

Na sua própria novelização de "Era Uma Vez... em Hollywood", Tarantino conta a história de um cinema para onde Cliff Booth se dirige numa cena. "Na década de 1930, o cinema era uma casa de vaudeville chamada Slapsy Maxie's. Na década de 1950, foi onde Martin e Lewis se apresentaram pela primeira vez em Los Angeles. Mais tarde, em 1978, tornou-se um cinema de repertório chamado New Beverly Cinema, exibindo filmes clássicos. Mas em 1969, passou a chamar-se Eros Cinema e era um dos cinemas eróticos de Hollywood (o Vista, situado no cruzamento da Hollywood Boulevard com a Sunset Boulevard, era outro)." A esta história, pode acrescentar-se que, em 2007, o cinema foi comprado pelo autor do romance, assim como o Vista 14 anos depois.

O New Beverly Cinema (7165 Beverly Blvd., Los Angeles) é uma visita obrigatória para os fãs de Tarantino por diversas razões, incluindo as sessões de sexta-feira à meia-noite com cópias em 35mm dos seus próprios filmes, uma programação de outros filmes clássicos em grande parte escolhidos pelo realizador, palestras ocasionais com celebridades e convidados da indústria, pipocas deliciosas, cachorros-quentes veganos e objetos de recordação escondidos para encontrar, como o falso poster do filme "Nebraska Jim" ilustrado com a imagem de DiCaprio, como visto em "Era Uma Vez...".

O cinema mais famoso de Los Angeles é o Grauman’s Chinese Theatre (6925 Hollywood Blvd., Hollywood), agora pertencente à TCL. Tarantino frequenta o local desde criança e, como grande homenagem, a sua estrela, impressões de mãos e pés no Passeio da Fama de Hollywood estão localizadas mesmo em frente ao letreiro do cinema.

Encerrei a minha agitada Tarantour onde tudo começou para o cineasta. Antes do meu voo de regresso a casa, conduzi até à Manhattan Bread & Bagel Company (1812 N. Sepulveda Blvd., Manhattan Beach) e comprei uma sanduíche para o avião. Nada de cool, cheio de ação, ameaçador ou sexy no lugar. Apenas, pelo que se pode descobrir online, esta discreta franquia de bagels já foi a Video Archives, a loja de aluguer de filmes onde o jovem Tarantino trabalhou, aprendeu e iniciou a lendária carreira que agora podemos seguir por toda a cidade. Com esta refeição final, a minha peregrinação pareceu-me, como concluem os filmes italianos, "boa".