Queixas de imigrantes podem levar Portugal ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

Agência Lusa , TFR
Há 36 min
Rua do Benformoso, Mouraria (Foto: Rodrigo Cabrita)

O processo que irá ser interposto não visa "punir Portugal, mas sim obrigar o Estado a cumprir as leis que existem na constituição e no seu sistema legal"

Testemunhos de imigrantes estão a servir de base para uma ação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) contra Portugal, por não cumprir a própria legislação e impedir o acesso à documentação adequada, anunciou esta sexta-feira a promotora.

"Até ao próximo mês vamos avançar", disse à Lusa a advogada brasileira Amanda Abreu, que tem promovido a recolha de testemunhos de imigrantes de várias nacionalidades contra a gestão do processo migratório por parte das autoridades portuguesas.

Já foram recolhidos mais de duas centenas de testemunhos e estão a ser avaliados "quais os casos que são mais fortes para ir para o tribunal", existindo queixas de obstrução de justiça e "imensos denúncias de xenofobia", estando em aberto a possibilidade de uma ação conjunta de todas as queixas, explicou a advogada.

"O que se passa connosco, imigrantes, é apenas um espelho do que também atinge os portugueses: um Estado que ignora, não responde. E o que estamos a pedir é que o Estado português cumpra a sua própria lei interna", afirmou a advogada.

No caso dos imigrantes, os atrasos burocráticos da administração pública portuguesa têm "efeitos devastadores", porque atrasam reagrupamentos familiares, a atribuição dos cartões de residente, essenciais para trabalhar ou aceder a serviços públicos.

"Para nós, esses atrasos fazem com que não tenhamos documentos e isso significa não existir, mesmo tendo um contrato de trabalho, não ter um médico, uma matrícula escolar ou carta de condução", explicou Amanda Abreu, residente em Portugal há nove anos.

"Só queremos que o Estado português cumpra os prazos e cumpra a legalidade", salientou, que critica a "inoperância" da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que "continua a não dar resposta".

"A AIMA que é o órgão dos imigrantes e deixou milhares de pessoas esquecidas, algumas pessoas com filhos portugueses, que pagam os seus impostos e nunca cometeram um crime", salientou, acusando ainda o órgão que "misturar todos os processos, sem critério".

"As pessoas que estão com a residência vencida estão colocadas no mesmo pacote" de quem ainda procura "vistos de residência", numa ação "sem o mínimo de distinção de prioridade".

O processo que irá ser interposto não visa "punir Portugal, mas sim obrigar o Estado a cumprir as leis que existem na constituição e no seu sistema legal".

Os relatos recolhidos "estão a servir para outras coisas", como um artigo científico e já foi feito um relatório ao partido europeu Volt, no processo de revisão legislativa do Parlamento Europeu.

"São recursos de análise que irão servir para ajudar a mudar as políticas", salientou.

Os relatos podem ser enviados para peticao.tribunal.internacional@hotmail.com e a recolha e análise está a contar com o apoio da Portuando, uma associação de apoio a brasileiros com sede no Porto.

Temas: Queixas de imigrantes Tribunal Europeu dos Direitos Humanos Portugal Agência para a Integração, Migrações e Asilo AIMA

País

Queixas de imigrantes podem levar Portugal ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

Há 36 min

Disparos da PSP travam fuga perigosa de vários quilómetros em Leiria

Há 1h e 55min
04:11

Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais

Há 2h e 52min

Agentes da PSP de Cascais salvam idosa de prédio em chamas

Há 3h e 1min
Mais País

Mais Lidas

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Ontem às 14:30

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

Ontem às 21:55

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Ontem às 19:40

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Ontem às 15:01

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

18 fev, 13:22

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

18 fev, 22:43

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

18 fev, 23:20

Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey

Hoje às 05:55

Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois

Ontem às 12:16

Incêndio em Cascais faz seis feridos. Dois estão em estado grave

Hoje às 12:25

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

18 fev, 15:06