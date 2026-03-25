Que se lixem as eleições | A cheguização do PSD prossegue, com sucesso

Há 13 min

Um acumulado de casos recentes demonstra que o PSD pensa cada vez mais como o Chega. Juízes do TC, lei das pessoas trans, censura à deputada Eva Cruzeiro por dizer evidências: tudo sintomas do mesmo processo de cheguização. O PS precisará de firmeza e nervos de aço

Talvez a aflição de sentir o bafo de Pedro Passos Coelho no pescoço esteja a tirar o discernimento a Luís Montenegro, precipitando-o para o colinho do Chega. Ou, quem sabe, a pressão de Passos esteja precisamente a revelar a verdadeira face de Montenegro, bastante mais próxima do Chega do que muitos gostariam de admitir – eu, que conheço Montenegro desde que Santana Lopes o puxou para vice-presidente da bancada do PSD, e lhe fiz inúmeras entrevistas ao longo de anos, sou incapaz de arriscar qual das hipóteses será mais acertada.

O ponto é que o constante estardalhaço do Chega e a paulatina colagem de Passos ao partido do seu discípulo André Ventura está a resultar na colonização do PSD pelo partido da extrema-direita. Os últimos dias deixaram evidente esta tendência. Ou melhor: este facto consumado. Três exemplos, magnificamente concentrados no tempo, bastam para o demonstrar.

Virar a Constituição a partir do TC

Passos Coelho e André Ventura bem têm insistido: a existência de uma maioria de dois terços no Parlamento sem necessidade do PS (facto inédito na nossa democracia) é a oportunidade de ouro para reescrever a Constituição à medida da direita. Até hoje, a maioria constitucional obrigou sempre a um diálogo direita/esquerda, entre PSD e PS, e nesse terreno comum foram-se encontrando os equilíbrios que permitiram ao texto constitucional evoluir e adaptar-se aos tempos, sem trair o essencial da fundação do regime democrático. Fazer uma revisão constitucional exclusivamente à direita seria abrir uma fratura nessa evolução suave, abdicar do tal terreno comum, e provavelmente virar do avesso muitas das normas atualmente em vigor na Lei Fundamental.

Eis o gesto de rutura do regime por que André Ventura anseia, de que a Iniciativa Liberal fala, mas tem dúvidas em fazer de braço-dado com a extrema-direita, e que uma parte do PSD cometeria alegremente, enquanto repugnaria outra parte do PSD, consciente das consequências trágicas que daí poderiam resultar. O problema é que a IL não tem iniciativa (nem parece saber de que terra é, por estes dias), o PSD não tem convicções, e só o Chega mostra o ânimo (no sentido radical da palavra, do latim animus, alma, espírito, coragem, disposição) para dar esse passo radical.

Rasgar a Constituição e escrever outra (ainda que respeitando os limites materiais do texto existente), ideologicamente orientada pelo Chega, como se estivéssemos num novo PREC, mas sem revolução, teria custos sociais e políticos. O país anda adormecido, mas não tanto que não reaja quando se rompe o tecido social, como temos visto com a alteração das leis laborais. Uma revisão constitucional feita exclusivamente à direita, sob a bússola moral e social do Chega (no caso improvável de ter uma), não passaria pacificamente. Meloni que o diga.

Não é revisão, é (re)visão

Tudo indica que o PSD não está (ainda) disponível para dar esse grande salto atrás. Toda a ação de Montenegro parece tolhida pela sombra do Chega e de Passos (o verdadeiro fantasma da ópera bufa chegana), mas não ao ponto de romper com o consenso constitucional que regulou cinco décadas de democracia.

Talvez Montenegro tenha encontrado uma forma mais subtil de torcer a Constituição aos seus desejos. Sem o choque frontal de cerzir um texto novo a quatro mãos com André Ventura. Talvez baste, para já, redistribuir as forças dentro do Tribunal Constitucional. O TC que lhe chumbou a Lei da Imigração. O TC que lhe chumbou a Lei da Nacionalidade. O TC que possivelmente lhe irá chumbar a Lei do Repatriamento – tudo “reformas” (cof… cof…) essenciais para o Chega e, portanto, subitamente essenciais também para o PSD. O mesmo TC que humilhou Montenegro obrigando-o a tornar pública a lista de todos os clientes da Spinumviva, a sua empresa das avenças. Como nos filmes maus do Liam Neeson, Montenegro precisa de retribuição.

O primeiro-ministro parece convencido de que só um TC politicamente enviesado à esquerda lhe pode causar tantas contrariedades. Nem repara na amplitude do chumbo das leis da imigração e da nacionalidade. O TC é uma força de bloqueio, como nos tempos do outro senhor. Passos Coelho já tinha achado o mesmo, quando os juízes lhe chumbavam leis flagrantemente inconstitucionais feitas para ir “além da troika”. Nada melhor, portanto, do que torcer o Constitucional para a direita, substituindo já três juízes indicados pelo centrão (dois pelo PSD e um pelo PS) por três da nova maioria direitista (dois do PSD, um do Chega). A seguir sai o presidente do TC, e entra mais um juiz de direita. Um a um, com jeito vai.

Isto não é negociar uma revisão constitucional, mas é impor uma nova visão constitucional. Como temos visto nos EUA (e bem sei que os sistemas são diferentes), não é preciso mexer nas normas fundamentais para mudar tudo: basta que os juízes leiam a Lei com as lentes que convêm ao poder.

O erro do PS

É natural que o PS proteste com a perda de influência que isto representa? É. Tem razão? Não. O PS é hoje o terceiro partido, fruto da desgraçada liderança de Pedro Nuno Santos. Agora parece que alguma viuvez de Pedro Nuno, dentro do PS, produziu uma moção de estratégia para levar ao congresso, explicando como é que o partido deve ser dirigido. Podia ser uma anedota, mas é verdade. Os mesmos que ajudaram a mandar o PS ao fundo querem dar lições sobre como fazer o partido reemergir. Adiante...

É compreensível que custe ao PS ter-se tornado dispensável quando se trata de fazer maiorias qualificadas. É humano que se ressinta quando, na hora de indicar o último de três novos juízes do TC, o PSD se vira para o Chega e descarta o PS.

Mas insistir numa espécie de direito de pernada sobre os juízes do TC é um erro de palmatória dos socialistas. Dá a ideia de que rejeitam a realidade da nova correlação de forças no Parlamento, e sobretudo que veem os juízes do TC como meros peões partidários.

A questão, neste caso, não é quem indica quantos nomes – a questão é que nomes são indicados. Se o Chega propusesse Paulo Otero, um saudosista do salazarismo e inimigo jurado do 25 de Abril (e esta Constituição, para o bem e para o mal, é filha de Abril), era natural que o PS não apoiasse esse nome e até que fizesse desenhos ilustrativos do seu estado de alma nos boletins de voto. Provavelmente, sendo o voto secreto, até deputados do PSD sabotariam essa eleição. Nenhum democrata ambiciona ver no Tribunal Constitucional juízes que têm o propósito de subverter a Constituição – seria esse o fito de Paulo Otero, mas também do mano Pacheco do Amorim, outro nome posto a circular pelo Chega. O truque é velho: lançam-se para o ar nomes intragáveis, a ver se cola, e como param as modas, e depois desfaz-se o bluff com um nome razoável.

O facto é que o nome proposto pelo Chega, para surpresa geral, é de um magistrado com uma carreira exemplar, pautada por bom senso e sem desvarios ideológicos. Tanto quanto se sabe, Brites Lameiras é um católico devoto (o que à partida não é defeito) e tem sido um bom servidor da Justiça. Um bom nome, proposto pelo partido “errado”, passa a ser inaceitável? É mesmo essa a mensagem de sectarismo que a direção do PS quer passar?

Se é, faz mal. Mais valia avaliar a pessoa pelo seu percurso e pensamento. É para isso que são submetidos ao escrutínio dos deputados. Em todo o caso, são o PSD e o Chega que têm de arranjar os dois terços de votos para eleger qualquer juiz – este ou outro. O PS fica desobrigado de o apoiar, mas faz pouco sentido atacá-lo só pela origem da sua propositura.

E ainda menos sentido faz ameaçar retaliar com o chumbo do Orçamento do Estado. O Orçamento, tal como os candidatos ao TC, deve ser avaliado pelos seus méritos e deméritos. E também pelas forças e fraquezas relativas dos partidos no momento da votação. Fazer ameaças bacocas a meses de distância, na circunstância em que está o país e o mundo, talvez não credibilize o PS.

O exterminador de negociações

À hora a que escrevo este texto, estão marcadas (mais uma vez) as eleições para os diversos cargos que dependem de votação parlamentar por dois terços. André Ventura já garantiu que o acordo está feito com Montenegro, mas parece que ainda há conversações entre os três partidos que agora têm o poder de decidir tudo (PSD-Chega-PS), e o líder parlamentar do PSD apelou para que essas negociações tenham “recato”. Não há recato que resista quando Ventura se precipita a anunciar acordos (reais ou não, pois com ele nunca se sabe).

Mas sobretudo não há conversações que resistam a um Carlos Abreu Amorim. É como soltar um mastim na sala onde se está a construir um castelo de cartas. Para quem não saiba, Carlos Abreu Amorim, conhecido pelo seu estilo truculento e trauliteiro, já era um troll das redes sociais antes de existirem trolls e redes sociais. Era, então, um troll da blogosfera. Era do CDS, mas daquilo a que se poderia chamar “ala Chega” do CDS, mesmo não existindo Chega. Mudou-se para o PSD, mas não saiu da “ala Chega”. Que Luís Montenegro, sem ter maioria parlamentar, o tenha escolhido para o lugar crítico de ponta de lança do Executivo no Parlamento, é todo um programa político: diz clarinho, clarinho com quem Montenegro quer e com quem não quer conversar. Com quem prefere fazer maiorias e com quem prefere não as fazer. Abreu Amorim, sendo ministro dos Assuntos Parlamentares, é uma espécie de embaixador permanente do Governo junto do Chega. Enfim… escolhas.

Nos dias decisivos do processo negocial para os juízes do TC, os tais dias em que Hugo Soares pedia “recato”, Abreu Amorim cometeu um discurso nas “jornadas parlamentares” do CDS (que serão, imagino, um chá das cinco em que João Almeida serve chá de Ceilão e Paulo Núncio oferece scones a amigos selecionados). Numa coligação a curadoria de convidados tem os seus limites, e lá foi Abreu Amorim para “malhar” no PS, como em tempos Augusto Santos Silva malhava na direita (e que bem que correu…).

Foi um destrato de cima a baixo. Os socialistas descritos como forças de bloqueio e de “conservadorismo granítico”, que “resistem à mudança com todas as suas forças” e querem apenas “manter a sua omnipresença” nos órgãos do Estado. “Os tachos”, como diria o Chega, ansioso pelo seu quinhão dos ditos. A AD, sim, diz Abreu Amorim, tem uma “agenda reformista” (alerta: trauma Passos Coelho) e é uma “força tranquila da mudança”, que afronta dos “interesses instalados” e não entra (ao contrário do PS) pelos caminhos “do radicalismo, do extremismo e do protesto pelo protesto”.

Nada grita mais alto “força tranquila da mudança” do que os acordos da AD com o Chega. E para quê arriscar o radicalismo, extremismo e protesto pelo protesto de José Luís Carneiro, esse conhecido radical extremista, se se pode optar pelo radicalismo, extremismo e protesto pelo protesto “do bem”, protagonizados pela “força tranquila” de André Ventura?

A balança do PSD parece destrambelhada, mas é o que acontece quando se dá peso político a alguém como Carlos Abreu Amorim.

Ei-las: as “mudanças tranquilas”

E que “interesses instalados” quer a AD “afrontar” com o Chega, que não podem ser “afrontados” com o PS? Antes de mais, os interesses instalados dos imigrantes que fazem andar setores inteiros da economia, incluindo empresas de grandes apoiantes do PSD, do Chega e, se alguém ainda se lembrar, do CDS. O poderosíssimo lobby dos imigrantes miseravelmente pagos e engavetados em alojamentos imundos está finalmente a ter resposta.

Depois, o tremendo lobby dos trabalhadores que, por muito precários que vivam, nunca estão precários o suficiente, sobretudo os mais jovens. A reforma da legislação laboral feita por medida com os patrões é a “força tranquila da mudança” de que o país precisa, e os patrões ainda mais. Como pode Portugal andar para a frente se acabarem os períodos experimentais eternos e todo o trabalho tiver de ser declarado?

Menos óbvio, mas igualmente importante, o PSD, seguindo os anseios do CDS e do Chega, afrontou os tremendos “interesses instalados” dos indivíduos intersexo, trangénero e transexuais. Um perigosíssimo lobby que há uns anos passou a ter o direito a existir, a recorrer ao SNS, a fazer escolhas, a mudar o nome de Manuel para Odete, ou de Mariana para Mário, a viver a sua vida como bem entende, sem fazer mal a ninguém, e sendo tratados como cidadãos iguais aos outros. O topete! Guiado por um punhado de fanáticos alheios à ciência, à medicina, à sociologia e às melhores práticas recomendadas por todas as organizações internacionais reconhecidas, o PSD mudou de opinião sobre o assunto. Em 2018, tinha viabilizado a lei; agora aprovou o seu exato oposto, com obrigatoriedade de voto e tudo, para evitar ovelhas tresmalhadas no rebanho em que o partido se tornou.

O Carneiro exemplar

Sim, está a consumar-se o processo de colonização do pensamento do PSD pela extrema-direita. Governo e PSD têm escaramuças retóricas com o Chega, mas escolhem-no como parceiro. Pode ser a ilusão (pateta) de que roubando as “bandeiras” do Chega lhe hão de cortar o crescimento. Tem-se visto o sucesso dessa tática… Também pode ser a ilusão de que deixando o Chega sozinho a dizer enormidades, a coisa perderá tração. É a teoria “poder dizer, pode” do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. Sob o seu beneplácito, há cenas parlamentares que fazem empalidecer de vergonha as tabernas mais rascas. Obrigado por isso.

Mas também pode ser outra coisa. Pode ser que uma parte do PSD pense realmente aquilo que só o Chega diz. Concorde realmente com esse discurso odiento, divisivo, com muitos pesos e muitas medidas de acordo com as conveniências.

Hugo Carneiro é o exemplo mais acabado disso. Chegou ao Parlamento pela mão de Rui Rio, o ex-líder do PSD que sofreu uma esmagadora derrota eleitoral devido à sua posição ambígua em relação ao Chega. Carneiro tinha sido o rapaz de mão de Rio na Câmara do Porto e até era chamado de “mini-Rio”. Tinha tudo para ser um deputado de última fila e acabar corrido do Parlamento assim que Rio saísse da liderança e Montenegro fizesse novas listas eleitorais. Mas ficou. Porque tem uma caraterística essencial para a política destes tempos: não tem vergonha e faz o que o chefe manda. Lembra-se quando o Expresso divulgou os nomes de alguns dos clientes da Spinumviva, os tais que agora o TC disse que têm de ser todos públicos? Foi Carneiro quem se prestou ao papel de sugerir que as autoridades investigassem as fontes dos jornalistas, violando uma das regras sagradas da liberdade de imprensa.

Nos últimos dias, Carneiro voltou à ribalta. Escreveu um relatório em que condena a deputada do PS Eva Cruzeiro por ter chamado “racistas e xenófobos” aos deputados do Chega. Há detalhes que convém ter em conta. Eva Cruzeiro é negra, nasceu em Angola, tem dupla nacionalidade. Num debate mais aceso, o deputado do Chega Filipe Melo gritou-lhe “vai para a tua terra!”, com gestos a enfatizar o insulto. Eva queixou-se nas instâncias próprias. Conclusão da Comissão de Transparência: “A utilização de uma tal expressão, quando dirigida a uma pessoa de raça negra, assume inequivocamente, e sem margem para dúvidas, a forma de um insulto racista e xenófobo.”

Mas Filipe Melo também se queixou de ter sido insultado por Eva Cruzeiro. Foi sobre essa queixa que o inefável Carneiro deliberou. O Parlamento já tinha classificado as palavras de Melo como “insulto racista e xenófobo”, note-se, mas Carneiro concluiu que a deputada do PS não pode chamar “racistas e xenófobos” a quem tem comportamentos racistas e xenófobos. E não foi a primeira vez que se ouviu “vai para a tua terra” lançado pela bancada do Chega!

Carneiro, vice-presidente da bancada do PSD, diz que Eva Cruzeiro teve um “comportamento inadequado e inaceitável”. “Os deputados têm o dever de se conterem, controlando as suas ações dentro dos limites do que é razoável perante provocações políticas lançadas por deputados de outras bancadas.” O diligente Carneiro do dr. Rio e do dr. Montenegro acha que quem ouve um insulto racista deve amochar. Não reagir. Até acha que um insulto racista, que é crime, não passa de uma “provocação”.

É nisto que o PSD se está a tornar. A colonização chegana está a consumar-se. Que o PS tenha votado a favor, e contra, ou a favor e contra este relatório miserável, é um problema para as governantas da bancada do PS resolverem. Que um responsável do PSD escreva isto é um caso de ausência de bússola moral no partido.