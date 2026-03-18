Que Se Lixem As Eleições | O que podemos aprender com as Guerreiras do K-Pop

Há 26 min

Sim, cultura pode ser política. Políticas culturais são política. Sim, cultura é poder. “Soft power”, dizem. Sim, a cultura pode ser uma das formas mais eficazes de afirmação de raízes comuns, e de projeção nacional, sem tiques racistas ou xenófobos. Mas se a cultura for dirigida por politiqueiros, passa a ser outra coisa. E vale pouco

Há uma frase, atribuída a Churchill, que terá sido a resposta do então primeiro-ministro britânico quando lhe sugeriram desviar dinheiro da cultura para o esforço de guerra contra o nazismo. Churchill terá respondido algo como: “Se não estamos a lutar pela cultura, então estamos a lutar por quê?” A discussão sobre a factualidade deste relato é apaixonante, mas não vem ao caso. Uso este intróito só para situar este texto: em tempo de guerras, é sobre cultura.

Viu “K-Pop Demon Hunters”, “As Guerreiras do K-Pop” no título português? É uma longa-metragem de animação da Netflix, se não viu vai bem a tempo. Não lhe garanto que goste, e esse detalhe é irrelevante. Isto não é um ensaio sobre cinema, nem sobre gosto. É sobre política. É sobre a afirmação de um país e de uma cultura. E é sobre Portugal, como perceberá mais abaixo.

“K-Pop Demon Hunters” (KPDH) acaba de vencer dois Oscars. Melhor Longa de Animação e Melhor Canção. Ambos os prémios eram previsíveis como a chuva no inverno. Nenhum filme de animação mainstream chegou aos calcanhares deste no último ano enquanto fenómeno de cultura pop, e com críticas nos media internacionais nalguns casos orgásmicas; e poucas canções no último ano se tornaram tão viciantes como “Golden”, um case study de alquimia pop e virtuosismo vocal. Nas redes sociais as aspirantes a cantoras usaram “Golden” para exibir a sua capacidade de trepar oitavas, mas também vi a Guarda Real, no Palácio de Buckingham, a tocar essa canção. E Novak Djokovic a fazer uma coreografia desse filme. São apenas demonstrações do facto que me importa: KPDH é um marco (mais um) na afirmação do soft power global da Coreia do Sul.

Ups!, they did it again

KPDH é a história de três cantoras de uma girls band de pop coreana (K-pop). É um K-pop-movie sobre K-pop. Mas também é um filme assente em mitos ancestrais da Coreia. Ou seja, é um filme meta-muita-coisa, e nesse sentido, com mais apelo intelectual do que se esperaria de uma animação “made in Netflix”. Mas pode ser consumido como pastilha elástica. Essa é a magia do soft power na geopolítica global: esse poder suave, não impositivo, que nunca força a nota, mas afirma um país e uma cultura no imaginário de outros povos.

KPDH tem por detrás forças criativas sul-coreanas e dos EUA. Custou muito dinheiro, envolveu meios consideráveis, e foi agressivamente promovido. Mas impôs-se pelas suas qualidades. Entre elas, a alma sul-coreana. Alma, sim, porque aqui há uma, o que não é coisa pouca. Como referi, baseia-se na mitologia coreana, mas desenvolve-se no que há de mais contemporâneo no país: música pop, boys bands, girls bands, coreografias suadas, figurinos espalhafatosos, street food. E, já agora, a maquilhagem excessiva dos rapazes.

Isto leva-nos a um olhar mais abrangente. Primeiro, foi a K-pop, depois foram os K-dramas (séries de televisão) a chamar a atenção do mundo para um país que, no último meio século, se começou a afirmar pela inovação em indústrias de ponta. Essa afirmação internacional passou a fazer-se também pela cultura popular.

A música, os dramas televisivos, e também o cinema. A amplitude do imaginário do cinema sul-coreano parece desafiar todos os limites, e o reconhecimento dessa excepcionalidade começou nos festivais que permeiam cinema de autor, e desaguou no Oscar de Melhor Filme para “Parasitas”, o primeiro filme em língua não inglesa a receber tal prémio.

A música, os dramas televisivos, o cinema, puseram a Coreia do Sul no mapa global, e permitiram a descoberta do seu património: os lugares, onde há cada vez mais turistas, as roupas tradicionais, que inspiram criadores contemporâneos, a comida, que ganha cada vez mais espaço na restauração ocidental – e três kimchi por dia não sabe o bem que lhe fazia.

Por conta de tudo isto, a Coreia, que desde a II Guerra Mundial esteve sempre na sombra do Japão, tornou-se um dos destinos turísticos da moda. Seul, garanto, é uma festa, e está inundada de turistas. A DMZ também – e eis a ironia da fronteira que marca o grande drama coreano ser a segunda principal atração turística do país.

Há muitas dimensões culturais entrelaçadas, mas um filme de animação alcançar este nível de sucesso é outro campeonato. É a Coreia do Sul a provocar ondas na piscina dos tubarões. KPDH pega no melhor do anime nipónico e da animação comercial de Hollywood, mas com um caráter distintamente sul-coreano. O mesmo que marca a música pop, as ficções televisivas ou uma das melhores comidas de rua do mundo. Tudo se globalizou sendo o que é: sul-coreano até ao tutano.

Meia dúzia de lições

Há lições a tirar daqui? Sim. E Portugal pode aprendê-las.

O tamanho não é assim tão importante. A genuinidade é importante. Vergar-se às tendências ditadas pelas grandes potências não é o caminho para o sucesso nem para a afirmação internacional. O segredo, a haver algum, é apostar nas indústrias culturais, apoiar a criatividade, persistir, falhar, persistir, aceitar as nossas raízes, reinventá-las, incorporá-las na contemporaneidade, não se deixar tolher por elas. Ter políticas públicas de apoio às artes e cultura (a Coreia tem-nas) que não mudem a cada governo, a cada ministro, a cada presidente de câmara. Reconhecer que artes, espetáculos, museus não são despesa, mas investimento. Na capacitação dos cidadãos, na construção da comunidade, mas também na afirmação externa do país. Envolver a diáspora na produção e promoção das manifestações artísticas nacionais. Sem a comunidade coreana nos EUA talvez KPDH nunca existisse.

Arrisco afirmar que falta tudo isto nas nossas políticas de cultura. Poucos apoios nacionais, fracas redes de itinerância, pobres e incertos apoios à internacionalização, ziguezaguear das orientações políticas, desapego da diáspora. Na lista dos básicos só não falta talento. E know-how, apesar da exiguidade imposta por um país exíguo.

Yes, we can

Qualquer que seja a vertente cultural para que se olhe, Portugal mostrou e mostra capacidade de fazer muito, e bem, com pouco. Nas artes individuais, solitárias, como a literatura, há incontornáveis autores traduzidos em dezenas de línguas: Pessoa, Saramago e Lobo Antunes são óbvios. Todos mortos. Mas, bem vivos, Gonçalo M. Tavares ou José Luís Peixoto – quando vivia no Japão, testemunhei ao interesse de leitores fiéis da sua obra no dia em que mais uma foi publicada em japonês.

Nas artes plásticas, vi há meses uma grande retrospectiva de Vieira da Silva no Guggenheim de Bilbao que me comoveu. E Paula Rego, a dama do império britânico nascida em Lisboa, com infância entre Ericeira, Estoril e Loures. No Clube dos Mestres Mortos, também Julião Sarmento, como não? Mas os vivos estão bem vivos a levar para “o estrangeiro” as artes plásticas portuguesas: a Joana Vasconcelos, o Rui Chafes, o Vhils, cujas obras hoje é possível encontrar pelo mundo todo, e até no Museu da Presidência, imagine-se!, com o risco assumido no retrato oficial de Marcelo. E outros, menos afamados, mas que lá chegarão, como Gabriel Abrantes, Carlos Bunga, Leonor Antunes ou Ana Aragão – no caso desta, não me esqueço do impacto da sua exposição em Tóquio, que o arquiteto Kengo Kuma visitou e elogiou.

E por falar nisso, a arquitetura portuguesa está apresentada e reconhecida além fronteiras: Siza, claro, Souto Moura, idem, mais Gonçalo Byrne, Ricardo Bak Gordon ou os Aires Mateus, mais várias mão-cheias de ateliers que se têm destacado pela sua consistência e criatividade. Há dias, numa circunstância casual, conheci a Helena, uma jovem arquiteta alemã que está em Portugal num projeto de pós-graduação, e fiquei impressionado com o que ela me contou do que fazemos por cá e lá fora. Segundo ela, a boa arquitetura portuguesa é distintamente portuguesa. Eu, que sei pouco disso, não duvidei.

Como a música portuguesa que triunfou no mundo é, também, distintamente portuguesa. Amália, no seu tempo, e tantos e tantas fadistas atuais – numa lista farta, refiro só a Carminho, que enche salas pelo mundo fora, levou o fado ao grande ecrã no “Poor Things” e afadista tão bem o último álbum da Rosalia. Carlos Paredes, porque o génio acaba sempre por ser reconhecido – e lembro-me da emoção de ouvir pela primeira vez ao vivo o “Verdes Anos” pelo Kronos Quartet, um dos agrupamentos de cordas mais célebres e curiosos do mundo. Os Madredeus, que podiam ter vivido para sempre cantando um certo Portugal mundo fora. Mais recentemente, os Buraka Som Sistema, que globalizaram um som seu que é nosso, e o Branko a solo, e o Dino Santiago, todos compondo uma santíssima trindade da portugalidade musical branca, negra e mestiça. Conseguem imaginar a festa que foi o Branko e o Dino a tocar para quem passava frente ao pavilhão de Portugal na Expo Osaka? Quem passava ficava, dançava, pulava, e parecia mais da Amadora do que de Dotonbori. Transfigurações que a arte tece.

No cinema, o de autor está mais do que consagrado nos festivais high culture do mundo. Manoel de Oliveira deixou descendência. No talento, felizmente, mas também, hélas!, na escassez de público. Em todo o caso, somos os primeiros a dar pouco pelo cinema que fazemos. Fui há dias ver “Maria Vitória”, um drama bem cerzido, sobre as feridas abertas pelos fogos florestais, dirigido com competência, com bons valores de produção e um ótimo cast, e éramos seis na sala…

Pelo que vejo, no cinema de animação – mas só nas curtas, que não dá para mais – estamos bem servidos. Um exemplo, o mais ilustre: “Ice Merchants”, de 2022, é uma pérola da animação nacional que arrebatou distinções por todo o lado. Foi nomeado e não venceu o Oscar, mas é o filme português mais premiado de sempre (151 galardões). E não parou. Ainda este mês foi incluído no festival promovido pelo Museu Estúdio Ghibli, em Tóquio. É a casa de Miyazaki, um dos maiores génios da animação japonesa, o criador de Chihiro, Totoro ou Ponyo. É como se Deus, ele mesmo, atentasse à homilia de um padre de província.

No teatro, quem imaginaria que seria português o primeiro diretor estrangeiro do Festival de Avignon? Tiago Rodrigues, ator de teatro e cinema, guionista e dramaturgo, encenador e produtor teatral. Entre muitos cúmplices de viagem em Portugal, tantos casos de talento, de Tiago Guedes a Marco Martins, estes com um pé no teatro e outro no cinema. Não por acaso, é de Tiago Rodrigues o espetáculo português que tem agitado públicos Europa fora: “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas”. Assumidamente provocador e eternamente esgotado. Numa escala diferente, Rodrigues faz no célebre festival francês o que fez em Portugal: espetáculos inovadores, textos improváveis, capacidade de arriscar e ao mesmo tempo de atrair novos públicos.

Fraca política faz fraca uma cultura forte

De certa forma, exatamente a mesma coisa que ao longo de oito anos fez Francisco Frazão, o homem definiu e pôs de pé aquele que é hoje um dos principais palcos de Lisboa: o Teatro do Bairro Alto. Nem o público fiel e crescente, nem o arrojo, nem as críticas favoráveis, nem a liberdade do espaço que dirigiu, lhe valeram na hora da borrasca política.

Bastou uma voz do Chega fazer desconsiderações sobre o seu trabalho, bitaites baseados em questões de gosto e de viés ideológico, usando a palavra “woke” como quem lança uma maldição, para o percurso de Frazão no TBA ficar amaldiçoado. Em Lisboa, como é hoje claro, manda o PSD, mas com a agenda do Chega.

O mesmo sucedeu com Rita Rato, a perigosíssima comunista que dirigia o Museu do Aljube. Escolhida num concurso público competitivo (como Frazão), entrou em funções sob desconfiança e críticas, e saiu sob admiração e elogios. Mais uma vez, o público, não sendo critério único de avaliação, validaria a sua continuidade em funções, tendo dado um choque vital a uma instituição quase esquecida e moribunda.

Ambos saíram apesar do bom desempenho. Ambos foram substituídos por quem não passou por concurso público. Em ambos os casos sem explicações de Carlos Moedas, o presidente da câmara que é o responsável último por estas purgas que são a sua pequenina revolução cultural, de braço dado com a extrema-direita.

Portugal não é Lisboa, bem o sei. Mas, neste caso, o que se vê em Lisboa vê-se pelo país. Quando o poder político encara a cultura como capricho, despesa desnecessária, berloque ou instrumento de vaidade, pressiona a liberdade, limita a criatividade e encolhe Portugal. Cá dentro e lá fora.

Sim, cultura pode ser política. Políticas culturais são definitivamente política. Sim, cultura é poder. Suave, dizem. Sim, a cultura pode ser uma das formas mais eficazes de afirmação de raízes comuns, e de projeção nacional, sem tiques racistas ou xenófobos. Mas se a cultura for dirigida por politiqueiros, passa a ser outra coisa. E vale pouco. Se for assim, continuaremos a desperdiçar talento e potencial. Se for para isso, será mais eficaz continuar a apostar tudo no futebol como instrumento de afirmação internacional de Portugal. Temos o que escolhemos.