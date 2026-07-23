Morreu Purificação Araújo, considerada "a mãe do planeamento familiar"

Há 1h e 4min

Obstetra e ginecologista também foi precursora dos métodos contracetivos e desenvolveu a saúde maternoinfantil no país

A obstetra e ginecologista Purificação Araújo, considerada a “mãe do planeamento familiar”, morreu na quarta-feira em Lisboa, realizando-se o funeral no sábado, disse esta quinta-feira à Lusa fonte familiar.

Maria da Purificação Araújo nasceu em Lisboa a 05 de novembro de 1926 e morreu na sua casa, no Campo Grande, aos 99 anos.

Numa nota enviada à agência Lusa, a família destaca o papel que desempenhou como defensora pública dos direitos das mulheres.

Na sua área profissional, esteve “na linha da frente” da implementação do Planeamento Familiar em Portugal e da criação do Serviço de Saúde Materna da Direção Geral de Saúde (DGS).

Segundo a família, a própria escreveu recentemente como “principais contribuições” da sua vida profissional: “Teste de Papanicolau, Contraceção e Humanização do Trabalho de Parto”.

Purificação Araújo foi precursora da introdução de métodos contracetivos e do planeamento familiar e desenvolveu a saúde maternoinfantil no país.

Licenciou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e fez uma pós-graduação em obstetrícia e ginecologia. Especializando-se ainda em saúde materna e planeamento familiar.

Ao longo da sua vida profissional, procurou sempre reduzir a taxa de mortalidade perinatal e materna, auxiliou mulheres grávidas que eram procuradas pelo Estado Novo e estavam escondidas e, já na década de 1970, fez parte do projeto de introdução do planeamento familiar em hospitais do país.

Em 1971 era chefe do Serviço de Saúde Materna da DGS e foi das principais responsáveis pela integração do planeamento familiar nos Centros de Saúde, promovendo o uso da pílula, algo que era então muito criticado.

Já depois do 25 de abril esteve na introdução do teste Papanicolau (rastreio de prevenção do cancro do colo do útero).

Segundo a família, era “amante da música dos clássicos” e gostava de rosas vermelhas e de violetas.

O corpo de Purificação de Araújo estará na igreja do Campo Grande a partir das 17:00 de sexta-feira e o funeral realiza-se às 11:00 de sábado para o cemitério do Lumiar.