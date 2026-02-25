Carneiro critica Governo por "falta de respostas diretas e imediatas" no PTRR

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 33min
José Luís Carneiro (LUSA)

Secretário-geral do PS enumera várias propostas que tinha apresentado ao Governo e que não estão incluídas no programa, voltando a descrevê-lo como um "plano de intenções"

O secretário-geral do PS criticou o Governo por não responder às necessidades das famílias, empresas e municípios no Programa Portugal-Transformação-Recuperação-Resiliência (PTRR).

"Em primeiro lugar, faltam respostas diretas e imediatas às famílias aos trabalhadores, às empresas e também às autarquias", afirmou José Luís Carneiro aos jornalistas à margem de uma sessão com militantes da Federação Regional do Oeste do PS sobre a sua recandidatura à liderança do partido.

"Avançamos com propostas para que os municípios sejam apoiados até 85% com fundos europeus para recuperar infraestruturas e que os restantes 15% sejam excecionados dos limites de endividamento. E aqui não há, portanto, respostas", exemplificou.

"Propusemos que houvesse apoios a fundo perdido acima dos 10 mil euros que não significassem um esforço acrescido às famílias acima de 10% sobre o rendimento do ano anterior. O mesmo propusemos em relação ao lay-off, para que os trabalhadores não perdessem rendimento. Aqui também o Governo não respondeu", continuou o líder socialista.

O Partido Socialista ainda "propôs a fundo perdido os apoios à tesouraria e ao investimento das empresas. Aqui também não há respostas, a não ser encaminhar as empresas para o endividamento".

O líder socialista voltou assim a reiterar que o PTRR não passa de um "plano de intenções" e que "não responde às questões do imediato", remetendo as soluções para 2034.

Temas: PTRR PS José Luís Carneiro Governo

