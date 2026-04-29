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Governo vai aprovar "moratória temporária" dos créditos às empresas por mais 12 meses

Agência Lusa , CM
Há 1h e 56min
Luís Montenegro no debate quinzenal (Lusa/ António Pedro Santos)

O programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR) foi anunciado pelo primeiro-ministro em fevereiro na sequência das tempestades que fizeram 19 mortos e centenas de desalojados, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo

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O primeiro-ministro anunciou que o Conselho de Ministros vai aprovar na quinta-feira “uma moratória temporária dos créditos às empresas por mais 12 meses”, no âmbito da resposta às consequências das tempestades.

Luís Montenegro falava na abertura do debate quinzenal desta quarta-feira na Assembleia da República, dedicando grande parte da sua intervenção inicial a reiterar as linhas gerais da versão final do programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR) que vai ter um envelope financeiro global de 22,6 mil milhões de euros e um horizonte temporal de nove anos, até 2034.

"Amanhã mesmo, posso anunciar agora, o Conselho de Ministros irá aprovar uma moratória temporária dos créditos às empresas por mais 12 meses", disse.

O programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR) foi anunciado pelo primeiro-ministro em fevereiro na sequência das tempestades que fizeram 19 mortos e centenas de desalojados, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.

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Montenegro reiterou que este programa “resulta de uma ampla consulta pública, que envolveu o atual e o anterior Presidente da República, reuniões muito construtivas com todos os partidos” e mais de 900 contributos de instituições públicas e privadas e cidadãos.

“Foi um amplo processo de concertação nacional”, saudou.

Entre as muitas medidas que prevê este programa com um horizonte até 2034, destacou no primeiro dos três pilares que prevê – “recuperar”, com medidas sobretudo de curto prazo - apoios já em vigor para a reconstrução de habitações e ao rendimento das famílias atingidas, linhas de crédito à tesouraria e investimento das empresas, isenção de pagamentos à segurança social, ‘lay-off simplificado’ ou o incentivo financeiro à manutenção de postos de trabalho.

No segundo pilar, denominado “proteger”, Montenegro salientou a reforma da emergência médica e a capacidade de resposta em situações de crise das infraestruturas de saúde, o reforço das redes elétricas e do abastecimento de água e a capacidade de armazenamento de energia, bem como a construção de quatro novas barragens.

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Já quanto ao terceiro pilar, a que o Governo chamou “responder”, o primeiro-ministro destacou a criação de um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, associado à “obrigatoriedade de seguros, com coberturas suficientes e claras face a calamidades, conjugado com um mecanismo público de apoio a pessoas e famílias com maiores dificuldades económicas”.

“Sejamos claros, quando há uma crise, não é possível ao Estado dar tudo a toda a gente e durante todo o tempo. Não temos nem meios, nem é assim que se estrutura uma sociedade económica, financeira e socialmente mais forte e mais justa”, disse, repetindo uma ideia já transmitida na apresentação do PTRR na terça-feira.

A entrega a todas as juntas de freguesia de equipamentos que assegurem continuidade no fornecimento de energia e meios de comunicação, o reforço da capacidade de armazenamento de medicamentos e alimentos e o reforço do sistema de proteção civil e do emprego das Forças Armadas na resposta a calamidades foram outras linhas de força do PTRR repetidas hoje pelo chefe do Governo.

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“São alguns dos exemplos que temos neste plano e, creio, mobilizam todo o país e também toda a Assembleia da República”, considerou, defendendo que o Governo, mais do que reagir, está “a antecipar”.

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