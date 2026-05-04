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Ministro da Economia garante que mais de 21.000 milhões de euros do PTRR são "dinheiro novo"

Agência Lusa , CM
Há 1h e 0min
Castro Almeida (Lusa)

Castro Almeida explica que este dinheiro foi afetado "pela primeira vez" e que "96% das medidas não estavam orçamentadas"

O ministro da Economia assegurou esta segunda-feira que mais de 21.000 milhões de euros do PTRR não estavam orçamentados, tratando-se assim de “dinheiro novo”, e destacou a importância dos privados no plano.

“Mais de 21.000 milhões de euros é dinheiro novo. É dinheiro que o Governo afeta pela primeira vez, 96% das medidas não estavam orçamentadas”, garantiu o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, que falava aos jornalistas, em Lisboa, à margem da tomada de posse do Conselho de Administração da Agência para a Investigação e Inovação (AI2).

O programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR), apresentado na semana passada, tem um envelope financeiro global de 22.600 milhões de euros e um horizonte temporal de nove anos.

Castro Almeida precisou que o PTRR foi buscar medidas de diferentes programas setoriais e deu-lhes fontes de financiamento.

“Só 4% do PTRR já tinha uma dotação definida, atribuída ao PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], Portugal 2030 e PEPAC [Plano Estratégico da Política Agrícola Comum]”, insistiu.

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O ministro esclareceu ainda que um terço da dotação do PTRR é privado, sublinhando que é do interesse público ter privados a investir nas redes de energia e gás e em barragens.

Temas: PTRR Origem dinheiro PTRR dinheiro Castro Almeida
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