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PSD desmente PS e diz que "atividade de solidariedade social" será obrigatória para aceder à PSU

Agência Lusa , PF
Há 48 min
Hugo Soares, líder parlamentar do PSD (Manuel de Almeida/LUSA)
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“A atividade social solidária não cai e não deixa de ser obrigatória”, afirmou Hugo Soares

O líder parlamentar do PSD afirmou esta quarta-feira que o acordo com o PS sobre a Prestação Social Única (PSU) mantém a “atividade de solidariedade social” como obrigatória para os que estiverem em condições de a realizar.

Hugo Soares saudou, em declarações aos jornalistas, o acordo com o PS para viabilizar a Prestação Social Única (PSU), considerando tratar-se de "uma grande vitória para o país".

No entanto, depois de os socialistas terem anunciado que “o trabalho social deixa de ser obrigatório”, o líder parlamentar do PSD afirmou que esta obrigação não cai, e implica o cumprimento de três horas por dia/15 horas por semana, enquadrada num "plano de inserção individual".

“A atividade social solidária não cai e não deixa de ser obrigatória”, afirmou Hugo Soares.

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Temas: PSU PSD PS Hugo Soares
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