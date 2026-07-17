MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Várias prestações numa só: Seguro promulga PSU

Agência Lusa , AG
Há 1h e 46min
Presidente da República, António José Seguro (António Cotrim/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Faltam ainda definir os valores e condições de acesso

O Presidente da República promulgou esta sexta-feira a autorização legislativa do parlamento ao Governo para criar a Prestação Social Única (PSU), agregando 13 prestações sociais, aprovada no parlamento por PSD e CDS-PP, com abstenções de PS e IL.

Esta promulgação foi anunciada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet, sem considerações sobre o conteúdo deste decreto de autorização legislativa.

O decreto da Assembleia da República, aprovado em votação final global em 25 de junho, com votos contra de Chega, Livre, PCP, BE, PAN e JPP, autoriza o Governo a "criar o regime jurídico da PSU, enquanto prestação não contributiva integrada no subsistema de solidariedade da segurança social, garantindo um regime globalmente não menos favorável face ao quadro jurídico que se pretende revogar".

Serão extintas, ficando integradas na PSU, "o rendimento social de inserção, os subsídios sociais no âmbito da parentalidade" – que são seis – a pensão social de velhice, a pensão social do regime especial de proteção na invalidez, o complemento extraordinário de solidariedade, a pensão de viuvez, a pensão de orfandade e o subsídio social de desemprego".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nos termos desta autorização legislativa, que tem a duração de 120 dias, o Governo PSD/CDS-PP poderá agora aprovar em Conselho de Ministros o decreto-lei que cria a PSU, cujos valores e condições de acesso terão de ser também definidos por decreto-lei – e não por portaria, como previa inicialmente o executivo –, que requer promulgação pelo Presidente da República e está sujeito a apreciação parlamentar.

O Governo chefiado por Luís Montenegro pediu urgência para este processo legislativo, invocando o risco de perder 600 milhões de euros inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A sua proposta de autorização legislativa, que deu entrada no parlamento em 01 de junho, obteve dispensa de votação na generalidade em 12 de junho, com votos a favor de PSD, Chega, PS, IL, CDS-PP, PAN e JPP.

O texto final, acordado com o PS, permite "medidas de incentivo ao trabalho, incluindo direitos e deveres dos beneficiários e dos membros do respetivo agregado familiar, com capacidade para o exercício de atividade profissional, no âmbito dos planos individuais de inserção ajustados à realidade de cada beneficiário e agregado familiar" e "a participação dos beneficiários em atividades de solidariedade social promovidas pela instituição gestora da prestação em articulação com mecanismo de fiscalização e acompanhamentos de proximidade em articulação com autarquias e instituições da rede social".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Governo optou, primeiro, por tentar um entendimento sobre esta matéria com o Chega, e com esse objetivo PSD e CDS-PP estavam dispostos a aumentar de um para dois anos o período mínimo de residência legal em Portugal para acesso à PSU. O partido liderado por André Ventura queria como condição cinco anos de descontos por parte dos imigrantes.

O texto final acabou por ser acordado com o PS, o que implicou, entre outras mudanças, deixar cair a ideia de um "canal de denúncias" para situações de fraude.

O prazo mínimo de residência legal em Portugal para acesso à PSU ficou fixado em um ano, para nacionais de países de fora da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu e sem acordo de livre circulação com a União Europeia.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PSU Prestação Social Única
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Presidente Seguro

Várias prestações numa só: Seguro promulga PSU

Há 1h e 46min

Parlamento aprova deslocação de Seguro a Cabo Verde para primeira visita de Estado

Hoje às 12:43

Presidente da República quer Portugal bem preparado para enfrentar um terramoto

15 jul, 15:36

"Há um problema, precisa de ser resolvido, e os alunos e as famílias não podem sair prejudicados". Seguro vai falar com Montenegro sobre caos nos exames nacionais

8 jul, 14:38
Mais Presidente Seguro

Mais Lidas

Preço do gasóleo dispara na próxima semana. Gasolina também volta a subir

Hoje às 09:09

Ficou retida em Roma e perdeu seis semanas de aulas. Menor impedida de regressar a casa por não ter passaporte

Ontem às 17:16

Colisão frontal na Avenida da Índia, em Lisboa, faz dois mortos e quatro feridos

Hoje às 11:11

União Europeia proíbe destruição de roupa não vendida já a partir de domingo

Hoje às 13:49

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam

Hoje às 13:32

Inspetor da PJ que fugiu à PSP, insultou agentes e danificou viatura foi libertado

Ontem às 22:07

Sismo de 7,3 atinge México e Guatemala. Durante três horas, houve alerta para risco de tsunami

Hoje às 16:09

"É uma vantagem para nós". Zelensky acaba de dar um "presente" à Rússia ao ficar do lado "errado"

Hoje às 11:56

Todos os alunos desta terra portuguesa vão receber 100 euros por ano desde o pré-escolar até ao ensino secundário

Ontem às 19:41

Promessa falhada: notas dos exames nacionais em papel não chegaram dentro do prazo, online não se sabe

Hoje às 19:02

Materiais das Infraestruturas de Portugal no monte de Luís Neves

Ontem às 21:47

Polémica Luís Neves: amigo do ministro tinha atrelado apreendido pela PJ em caso de tráfico de cocaína

Ontem às 21:37