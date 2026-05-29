Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

PSU: serão precisas "até 15 horas por semana" de "trabalho social" para aceder à nova prestação única

Wilson Ledo
Há 1h e 57min
Maria do Rosário Palma Ramalho. António Cotrim/LUSA
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Novo mecanismo, que reúne 13 prestações sociais do regime não contributivo, incluindo o Rendimento Social de Inserção, contará com uma componente de incentivo ao trabalho, para que não seja "financeiramente mais vantajoso permanecer desocupado"

Os beneficiários da nova Prestação Social Única (PSU) terão de realizar “até 15 horas por semana” de trabalho comunitário, caso estejam “em idade ativa” e “não se encontrem a trabalhar”. Este mecanismo vai substituir 13 prestações “do regime não contributivo”, incluindo o Rendimento Social de Inserção (RSI).

A explicação foi dada por Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, depois de a medida ter sido fechada em Conselho de Ministros, nesta sexta-feira. A mesma terá agora de ser aprovada na Assembleia da República.

Embora o Executivo não tenha concretizado que tipo de atividades estão em causa, a ministra explicou que estas terão lugar, por exemplo, na área da solidariedade, da economia social, da proteção civil ou junto das autarquias, cabendo a estas entidades concretizar o trabalho em causa.

“Há aqui uma lógica de que, quem recebe uma prestação como a PSU deve também contribuir para a sua comunidade, até para fomentar a integração”, afirmou Palma Ramalho.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ficam excluídas desta obrigação, por exemplo, pessoas com incapacidade para o trabalho, pensionistas de invalidez, estudantes ou cuidadores informais.

“Se houver um incumprimento grave das obrigações, naturalmente que a prestação, no mínimo, se suspende, até verificação. E no limite perde-se o direito à prestação, só podendo voltar a pedi-la após um determinado período”, esclareceu a ministra.

A PSU, sublinhou Palma Ramalho, é renovada anualmente na maior parte das situações.

Componente de incentivo ao trabalho

Com a PSU, o Governo cria aquilo que define como “componente de incentivo ao trabalho”, para favorecer o regresso à vida ativa. “É preciso evitar que seja financeiramente mais vantajoso permanecer desocupado do que voltar a uma atividade profissional”, defendeu a ministra.

Assim, na combinação com rendimentos do trabalho, “os primeiros rendimentos não significarão uma dedução do valor da PSU, ao contrário do que agora sucede”.

Já nos rendimentos seguintes, prevê-se que “o valor do rendimento seja descontado apenas percentualmente, não podendo ser ultrapassado o limite de 50%”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Governo não tem estimativas para o custo desta medida.

Barreira de um ano para estrangeiros vindos de fora da UE

Além da prestação de trabalho social, existem outras obrigações para quem esteja em idade ativa e tenha condições para trabalhar. Entre elas, a inscrição no centro de emprego, a prova de procura ativa de trabalho ou o compromisso de frequentar a escola, por exemplo, o ensino profissional.

No que diz respeito ao acesso de estrangeiros, exige-se um “tempo mínimo de residência de um ano” para quem venha de fora da União Europeia. Já “nos outros casos não há tal exigência, como existe hoje no regime do RSI”, explicou a ministra.

A fórmula de cálculo da PSU, explicou ainda a ministra, “tem como base o valor atual do RSI”, incluindo majorações, como as relativas à parentalidade. “Vai variando em função do agregado familiar e do nível de rendimentos do titular da prestação e dos membros do seu agregado”, juntou Palma Ramalho. Nestes rendimentos, inclui-se, por exemplo, a renda da habitação social.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre os apoios que passam a estar englobados na PSU estão a pensão social de velhice, a pensão social de invalidez, a pensão de viuvez, o subsídio social de desemprego ou rendimento social de inserção.

Nos casos em que a PSU se cruza com o complemento solidário para idosos, “manteve a noção de agregado familiar mais estrita, para favorecer os idosos e o acesso ao CSI, cujas condições se mantêm inalteradas”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PSU Prestação Social Única Rendimento Social de Inserção RSI Trabalho Comunitário
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

PSU: serão precisas "até 15 horas por semana" de "trabalho social" para aceder à nova prestação única

Há 1h e 57min

Taxa de desemprego recua para 5,7% em abril

Hoje às 11:51

Economia portuguesa cresce 2,3% no primeiro trimestre do ano

Hoje às 11:51

Inflação estabiliza nos 3,3% em maio impulsionada pelos combustíveis

Hoje às 11:23
Mais Economia

Mais Lidas

Soam os alarmes na Rússia: produção de petróleo atinge o nível mais baixo dos últimos 16 anos e obriga Moscovo a tomar decisão drástica

Ontem às 12:42

Português atropelado e espancado até à morte em Espanha

Ontem às 18:50

Governo avança com nova prestação social única e quer obrigar beneficiários a fazer "trabalho social"

Hoje às 07:46

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

27 mai, 11:11

Advogado prometia 100% de sucesso contra multas de trânsito, ACT, ASAE e ambientais

Ontem às 22:05

Gasóleo desce, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

Hoje às 10:39

Drone russo atinge prédio na Roménia e fere duas pessoas. País é membro da NATO

Hoje às 05:59

CUF Descobertas fez cirurgia no pé errado de uma criança de 10 de anos

Ontem às 17:33

Jovem de 22 anos morre em colisão de veículos em Torres Vedras

Ontem às 19:46

Exclusivo. Megaoperação da PJ em Lisboa ataca polvo do poder autárquico do PS. Há quatro detidos

Ontem às 09:17

Tragédia do Elevador da Glória: PJ faz buscas a responsáveis da Carris e da empresa de manutenção

Hoje às 09:34

Reino Unido revela novos dados sobre o número de soldados russos mortos na Ucrânia

27 mai, 19:22