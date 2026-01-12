Roubou, agrediu e ameçou os pais ao longo de dois meses. Acabou detida pela PSP em Oeiras

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 32min
PSP (Foto: Facebook PSP)

De acordo com o Cometlis, a detida foi sujeita a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva

Uma mulher de 42 anos foi detida por suspeita da prática do crime de violência doméstica sobre os seus pais, exigindo-lhes dinheiro para droga sob ameaças e agressões, no concelho de Oeiras, informou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou que, através da Divisão Policial de Oeiras, deteve em 6 de janeiro uma mulher pelo crime de violência doméstica, na residência das vítimas, de 65 e 73 anos, em cumprimento de mandado judicial de detenção fora de flagrante delito, face a reiteradas agressões físicas e psicológicas, bem como prejuízos económicos.

“A suspeita, toxicodependente e sem residência fixa, tem invadido repetidamente a casa dos pais contra a sua vontade, exigindo dinheiro para drogas sob ameaças, injúrias e agressões”, referiu a PSP.

Segundo a polícia, “episódios recentes incluíram uma invasão domiciliária para apropriação do telemóvel de uma das vítimas, danos na porta da residência após ameaças proferidas num restaurante e múltiplas agressões ao longo dos últimos dois meses”.

A mulher “possui um vasto registo criminal por crimes de roubo, furto qualificado, ofensas à integridade física e violência doméstica contra a própria mãe”, incluindo o cumprimento de pena de prisão efetiva, acrescenta-se na nota.

De acordo com o Cometlis, a detida foi sujeita a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.

Temas: PSP Violência doméstica Oeiras Polícia de Segurança Pública Comando Metropolitano de Lisboa

Crime e Justiça

"Estou perfeitamente inocente": Pedro Frazão nega ter difamado José Manuel Pureza e justifica-se com formação cristã

Há 2h e 32min

Roubou, agrediu e ameçou os pais ao longo de dois meses. Acabou detida pela PSP em Oeiras

Há 2h e 32min

Dos carros de luxo às mais de 8.300 garrafas numa adega. Esta é só uma das muitas histórias que passaram pelo Tribunal dos Poderosos

Há 3h e 16min

Professor de natação detido em Lisboa por abuso sexual de dois alunos de 7 e 11 anos

Há 3h e 51min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

Ontem às 19:00

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

Ontem às 17:04

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

Ontem às 18:39

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

Ontem às 20:12

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

Ontem às 08:00

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Hoje às 07:00

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00

Dois terços das pessoas com cancro já não morrem da doença

Hoje às 07:07

Para onde viajar em 2026: os melhores lugares para visitar

10 jan, 16:00

Ministério da Educação explica que orientação sobre sumários visa garantir "dados fiáveis"

10 jan, 14:50

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Hoje às 10:35

Areia no estômago e pulmões pesados. Autópsia a Maycon aponta afogamento como causa da morte e afasta crime

10 jan, 17:41