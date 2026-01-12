Roubou, agrediu e ameçou os pais ao longo de dois meses. Acabou detida pela PSP em Oeiras

Há 2h e 32min

De acordo com o Cometlis, a detida foi sujeita a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva

Uma mulher de 42 anos foi detida por suspeita da prática do crime de violência doméstica sobre os seus pais, exigindo-lhes dinheiro para droga sob ameaças e agressões, no concelho de Oeiras, informou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou que, através da Divisão Policial de Oeiras, deteve em 6 de janeiro uma mulher pelo crime de violência doméstica, na residência das vítimas, de 65 e 73 anos, em cumprimento de mandado judicial de detenção fora de flagrante delito, face a reiteradas agressões físicas e psicológicas, bem como prejuízos económicos.

“A suspeita, toxicodependente e sem residência fixa, tem invadido repetidamente a casa dos pais contra a sua vontade, exigindo dinheiro para drogas sob ameaças, injúrias e agressões”, referiu a PSP.

Segundo a polícia, “episódios recentes incluíram uma invasão domiciliária para apropriação do telemóvel de uma das vítimas, danos na porta da residência após ameaças proferidas num restaurante e múltiplas agressões ao longo dos últimos dois meses”.

A mulher “possui um vasto registo criminal por crimes de roubo, furto qualificado, ofensas à integridade física e violência doméstica contra a própria mãe”, incluindo o cumprimento de pena de prisão efetiva, acrescenta-se na nota.

