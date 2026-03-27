Mulher detida em Lisboa por tentativa de homicídio

Carolina Resende Matos
Há 1h e 51min
PSP (Lusa)


 

Detida terá sido abusada sexualmente pela vítima

A PSP deteve na noite de quinta-feira uma mulher de 37 anos, de nacionalidade brasileira, suspeita de tentativa de homicídio em Lisboa.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, a detida terá sido alegadamente vítima de abuso sexual por um indivíduo que conheceu recentemente. Por volta das 22:30, regressou ao apartamento do suspeito, munida de duas facas ocultas, com a intenção de o matar.

A situação foi denunciada por um amigo, que tomou conhecimento das intenções da mulher e alertou a PSP, que procedeu à detenção e apreendeu as duas armas.

A vítima, de 45 anos e nacionalidade dinamarquesa, não sofreu ferimentos graves.

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