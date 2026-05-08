Homem detido por andar nu nas ruas do centro de Leiria. E não é a primeira vez que o faz 

Há 1h e 24min

O incidente ocorreu numa área movimentada do centro da cidade

Um homem com cerca de 40 anos foi detido ao final da tarde desta quinta-feira, no centro de Leiria, após ter exibido os genitais na via pública.

O alerta foi dado por uma mulher que denunciou a situação às autoridades, depois de o homem ter mostrado o pénis a várias senhoras que circulavam na zona. Apesar de várias mulheres terem testemunhado os atos, apenas uma apresentou queixa formal.

O incidente ocorreu numa área movimentada do centro da cidade, perante famílias e várias crianças, causando indignação entre os presentes.

Após a denúncia, as autoridades deslocaram-se rapidamente ao local e acabaram por deter o suspeito.

O suspeito já tinha sido denunciado por atos semelhantes em anos anteriores.